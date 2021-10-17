Овечкин забил крутой гол между ног лучшему вратарю мира. Но через 14 секунд тот украл у него вторую шайбу, а «Тампа» — победу у «Вашингтона»
Шикарный старт сезона для капитана «Кэпиталс». Рекорд Гретцки все ближе.
Шикарный старт сезона для капитана «Кэпиталс». Рекорд Гретцки все ближе.
Начало сезона у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина действительно удалось. Несмотря на нелепую травму на предсезонке, он вышел на первый матч с «Рейнджерс» (5:1) и установил личный рекорд, впервые набрав 4 (2+2) очка в дебютной игре сезона. Продолжил Овечкин забивать и в матче с действующим обладателем Кубка Стэнли.
В конце первого периода российский нападающий включился в борьбу на входе в чужую зону, забрал себе шайбу и недолго думая хлестко бросил с кистей между ног Андрею Василевскому. Лучший вратарь мира последних лет был бессилен. Есть гол № 733.
Уже через 14 секунд Овечкин забил еще, но шайба в итоге не была засчитана. Как оказалось после видеопросмотра, она так и не пересекла линию ворот — Василевский спас «Тампу» от второго гола.
Овечкин сегодня был действительно хорош — только посмотрите на его шикарный финт в третьем периоде!
В первых двух матчах сезона «Тампа» пропустила 12 шайб (три из них, правда — в пустые ворота): для «Лайтнинг» такая игра в обороне несвойственна. И в Вашингтоне команда была намного собраннее. Особенно порадовал Михаил Сергачев, который схватил «-7» в двух первых матчах. Он отыграл 27 минут, почти не ошибался, а в третьем периоде сравнял счет.
В овертайме же зарешал Стивен Стэмкос, который просто прокатил от ворот до ворот и зарядил в дальний угол.
Овечкин после игры рассуждал о нереализованных моментах, а вот главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт хвалил свою главную звезду: «Можно сказать, что у него был отличный тренировочный лагерь. Прошлый сезон тоже был для Александра неплохим, но в нынешнем все выглядит лучше». Пока Овечкин забивает в каждом матче сезона. Гретцки все ближе.