Овечкин забил крутой гол между ног лучшему вратарю мира. Но через 14 секунд тот украл у него вторую шайбу, а «Тампа» — победу у «Вашингтона»

Начало сезона у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина действительно удалось. Несмотря на нелепую травму на предсезонке, он вышел на первый матч с «Рейнджерс» (5:1) и установил личный рекорд, впервые набрав 4 (2+2) очка в дебютной игре сезона. Продолжил Овечкин забивать и в матче с действующим обладателем Кубка Стэнли.

В конце первого периода российский нападающий включился в борьбу на входе в чужую зону, забрал себе шайбу и недолго думая хлестко бросил с кистей между ног Андрею Василевскому. Лучший вратарь мира последних лет был бессилен. Есть гол № 733.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aLUlx5bDERQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже через 14 секунд Овечкин забил еще, но шайба в итоге не была засчитана. Как оказалось после видеопросмотра, она так и не пересекла линию ворот — Василевский спас «Тампу» от второго гола.

Овечкин сегодня был действительно хорош — только посмотрите на его шикарный финт в третьем периоде!

В первых двух матчах сезона «Тампа» пропустила 12 шайб (три из них, правда — в пустые ворота): для «Лайтнинг» такая игра в обороне несвойственна. И в Вашингтоне команда была намного собраннее. Особенно порадовал Михаил Сергачев, который схватил «-7» в двух первых матчах. Он отыграл 27 минут, почти не ошибался, а в третьем периоде сравнял счет.

В овертайме же зарешал Стивен Стэмкос, который просто прокатил от ворот до ворот и зарядил в дальний угол.