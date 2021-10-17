18-летний белорус Данила Климович забросил шайбу в первом же матче в АХЛ

18-летний нападающий дебютировал за фарм «Ванкувера» «Абботсфорд» в поединке с «Бэйкерсфилдом».

На 29-й минуте Климович удачно сыграл на подборе на пятаке и сравнял счет (2:2). Команда белоруса в итоге уступила (3:5), Данила исполнил 2 броска и завершил встречу с показателем полезности «-1».