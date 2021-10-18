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09:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Передача Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Даллас Старз».

Оттава
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Источник: AFP 2021

Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

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В составе победителей дубль оформил Крис Тирни и ещё один гол забил Ник Пол. Российский защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. Никита Зайцев не отметился результативными действиями.

За «Даллас» отличились Михаэль Раффль и Джо Павелски. Российский нападающий Александр Радулов отметился результативной передачей. Нападающий Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин сделал 24 сейва и пропустил 3 гола.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Оттава
3:2
1:1, 2:0, 0:1
Даллас
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