Овечкина признали второй звездой недели в НХЛ

Россиянин набрал 5 очков (3+2) в двух матчах, 14 октября Овечкин оформил дубль в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) в первом матче сезона и вышел на чистое пятое место по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Марселя Дионна, россиянин забросил 732 шайбы, в активе канадца 731 гол. Во втором матче против действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампы» (1:2, в овертайме) россиянин вновь отметился заброшенной шайбой.