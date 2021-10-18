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21:23 (мск), источник: ТАСС

Овечкина признали второй звездой недели в НХЛ

ТАСС, 18 октября. Российский форвард клуба «Вашингтон» Александр Овечкин признан второй звездой первой недели нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Россиянин набрал 5 очков (3+2) в двух матчах, 14 октября Овечкин оформил дубль в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) в первом матче сезона и вышел на чистое пятое место по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Марселя Дионна, россиянин забросил 732 шайбы, в активе канадца 731 гол. Во втором матче против действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампы» (1:2, в овертайме) россиянин вновь отметился заброшенной шайбой.

Первой звездой недели признан словенский нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, на счету которого 7 очков (4+3) в матчах против «Лас-Вегаса» (6:2) и Миннесоты (2:3), третьей — канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 7 очков (3+4) в играх против «Питтсбурга» (2:6), «Детройта» (7:6, в овертайме) и «Вашингтона» (2:1).

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