НХЛ дисквалифицировала игрока «Сан-Хосе» Кейна на 21 матч за нарушение ковид-протокола

Ранее портал Front Office Sport сообщал, что Кейна подозревали в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса. Нападающий сможет сыграть за «Сан-Хосе» 1 декабря в матче против «Нью-Джерси».
«Я бы хотел извиниться перед одноклубниками, “Сан-Хосе” и болельщиками за нарушение ковид-протокола, — сказал Кейн. — Я совершил ошибку, о которой глубоко сожалею, несу за нее полную ответственность. Во время отстранения я продолжу участвовать в консультациях, которые помогут мне в будущем принимать лучшие решения. Когда дисквалификация закончится, планирую вернуться на лед с усилием, решимостью и любовью к хоккею».
Также НХЛ сообщила, что завершила два расследования в отношении Кейна, одно из которых было связано с обвинениями в насилии по отношению к жене, а другое — с утверждениями о ненадлежащем поведении, потенциально угрожающем здоровью и безопасности членов «Сан-Хосе», не найдя никаких доказательств вины хоккеиста.
Кейн пропустил тренировочный лагерь «Сан-Хосе» перед началом нового сезона, а также первую игру регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).
Кейн выступает за «Сан Хосе» с 2018 года. В НХЛ он также представлял «Атланту», «Виннипег», «Баффало», а в ходе локаута в 2012 году выступал в Континентальной хоккейной лиге за минское «Динамо». В прошедшем регулярном чемпионате Кейн провел 56 матчей, в которых набрал 49 очков (22 гола + 27 передач).