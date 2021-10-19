НХЛ дисквалифицировала игрока «Сан-Хосе» Кейна на 21 матч за нарушение ковид-протокола

Ранее портал Front Office Sport сообщал, что Кейна подозревали в предоставлении поддельной карты вакцинации от коронавируса. Нападающий сможет сыграть за «Сан-Хосе» 1 декабря в матче против «Нью-Джерси».

«Я бы хотел извиниться перед одноклубниками, “Сан-Хосе” и болельщиками за нарушение ковид-протокола, — сказал Кейн. — Я совершил ошибку, о которой глубоко сожалею, несу за нее полную ответственность. Во время отстранения я продолжу участвовать в консультациях, которые помогут мне в будущем принимать лучшие решения. Когда дисквалификация закончится, планирую вернуться на лед с усилием, решимостью и любовью к хоккею».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9bf97d59b4adf17d060d" data-vnd="9bf97d59b4adf17d060d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9bf97d59b4adf17d060d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также НХЛ сообщила, что завершила два расследования в отношении Кейна, одно из которых было связано с обвинениями в насилии по отношению к жене, а другое — с утверждениями о ненадлежащем поведении, потенциально угрожающем здоровью и безопасности членов «Сан-Хосе», не найдя никаких доказательств вины хоккеиста.

Кейн пропустил тренировочный лагерь «Сан-Хосе» перед началом нового сезона, а также первую игру регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).