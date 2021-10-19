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08:19 (мск), источник: Sport24

Бучневич получил матч-штраф за удар игрока «Аризоны» головой

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич получил матч-штраф во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (7:4).

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Источник: AFP 2021

Во время встречи нападающий «Блюз» ударил форварда команды соперников Лоусона Крауза головой. За это россиянин получил матч-штраф. При этом сам канадец получил две минуты штрафа за удар соперника клюшкой.

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Ранее Бучневич отметился голом. Эта шайба стала для форварда первым в составе «Сент-Луиса».

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4:7
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