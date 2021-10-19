Бучневич получил матч-штраф за удар игрока «Аризоны» головой

Хоккей, НХЛ, Неделя 219.10.2021, 05:00 (МСК UTC+3)Gila River Arena
|Андре Туриньи
|Крэйг Беруби
|Картер Хаттон(Карел Веймелка)
|Джордан Биннингтон
|03:53
|Тори Крюг
|05:26
|Клэйтон Келлер(Шейн Гостисбеер, Фил Кессел)
|07:05
|Павел Бучневич(Тори Крюг, Джордан Кайру)
|18:53
|Лоусон Крауз
|18:53
|Павел Бучневич
|23:58
|Лоусон Крауз(Фил Кессел, Шейн Гостисбеер)
|25:51
|Роберт Бортуццо
|29:15
|Эндрю Лэдд
|31:10
|Джастин Фолк(Джордан Кайру, Тайлер Бозак)
|32:46
|Джордан Кайру
|34:40
|Клим Костин(Джастин Фолк, Роберт Томас)
|35:27
|Клим Костин(Джейк Нейберс, Роберт Бортуццо)
|36:17
|Джордан Кайру(Райан О`Райлли, Джейк Уолман)
|43:23
|Клим Костин
|45:25
|Кристиан Фишер(Шейн Гостисбеер, Клэйтон Келлер)
|48:23
|Трэвис Бойд(Фил Кессел, Луи Эрикссон)
|52:25
|Иван Барбашев(Владимир Тарасенко, Роберт Томас)
|59:56
|Джейкоб Чикран
|59:56
|Джейкоб Чикран
|59:56
|Джейкоб Чикран
|18
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0