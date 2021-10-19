У русского таланта Клима Костина потрясающая девушка. Она носит титул самой красивой студентки страны

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Алина — сочетание красоты и множества талантов.

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин со второй попытки пытается закрепиться в НХЛ. Хоккеист, родившийся в Пензе, всегда мечтал о североамериканской лиге. В 2019 году получилось не очень, поэтому наилучшим решением стало временное возвращение на родину — в «Авангард». И теперь с новыми силами, опытом и Кубком Гагарина Клим вернулся разрывать площадки Америки.

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Первый же матч сложился очень удачно — нападающий сделал дубль в игре против «Аризоны». И этого бы не случилось без бесконечной поддержки со стороны любимой девушки — Алины Зарейник.

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Алина тоже родилась в Пензе, но познакомилась пара по интернету. Клим в то время занимался в школе хоккейного «Динамо», увидел Алину в соцсетях и не побоялся написать. После месяцев переписки случился отпуск, поездка в родной город, и, естественно, между ними завязался роман, который не утихает уже много лет.

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Паре не удается постоянно видеться, но их это совсем не смущает. Пока Клим нарабатывал хоккейные навыки в молодежке, Алина оканчивала школу с золотой медалью, получала высшее образование и тренировалась в секции по художественной гимнастике. А в 2018 году, когда хоккеист уехал в Америку, не смогла приехать к нему, потому что получила номинацию на конкурс «Краса студенчества России». Этот титул она триумфально выиграла, поразив жюри не только внешними данными, но и в интеллектуальных испытаниях.

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Сейчас Алина все еще связана с художественной гимнастикой — она тренер. Но и ездить к любимому уже гораздо проще. Значит, поддержки на матчах от главной болельщицы будет еще больше и талантливый форвард на глазах у своей девушки будет играть еще лучше.

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

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Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).