Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Барыс
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Локомотив
Адмирал
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
Амур
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Куньлунь
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Салават Юлаев
16
Хоккей. НХЛ
20.10
Баффало
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
20.10
Вашингтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
20.10
Монреаль
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
20.10
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
20.10
Питтсбург
Даллас
Хоккей. НХЛ
20.10
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
20.10
Детройт
Коламбус
Хоккей. НХЛ
20.10
Миннесота
Виннипег
Хоккей. НХЛ
20.10
Нэшвилл
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
20.10
Чикаго
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.10
Эдмонтон
Анахайм
Все события
Фоторепортажи
15Италия — Испания: Карасев удалил Бонуччи, испанцы — в финале Лиги наций
13ЦСКА в седьмой раз подряд победил «Спартак»
15:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У русского таланта Клима Костина потрясающая девушка. Она носит титул самой красивой студентки страны

Их отношениям уже много лет — и это красивая история.
Сент-ЛуисНХЛ: таблица и календарь
Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Алина — сочетание красоты и множества талантов.

Форвард «Сент-Луиса» Клим Костин со второй попытки пытается закрепиться в НХЛ. Хоккеист, родившийся в Пензе, всегда мечтал о североамериканской лиге. В 2019 году получилось не очень, поэтому наилучшим решением стало временное возвращение на родину — в «Авангард». И теперь с новыми силами, опытом и Кубком Гагарина Клим вернулся разрывать площадки Америки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Первый же матч сложился очень удачно — нападающий сделал дубль в игре против «Аризоны». И этого бы не случилось без бесконечной поддержки со стороны любимой девушки — Алины Зарейник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Алина тоже родилась в Пензе, но познакомилась пара по интернету. Клим в то время занимался в школе хоккейного «Динамо», увидел Алину в соцсетях и не побоялся написать. После месяцев переписки случился отпуск, поездка в родной город, и, естественно, между ними завязался роман, который не утихает уже много лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Паре не удается постоянно видеться, но их это совсем не смущает. Пока Клим нарабатывал хоккейные навыки в молодежке, Алина оканчивала школу с золотой медалью, получала высшее образование и тренировалась в секции по художественной гимнастике. А в 2018 году, когда хоккеист уехал в Америку, не смогла приехать к нему, потому что получила номинацию на конкурс «Краса студенчества России». Этот титул она триумфально выиграла, поразив жюри не только внешними данными, но и в интеллектуальных испытаниях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Сейчас Алина все еще связана с художественной гимнастикой — она тренер. Но и ездить к любимому уже гораздо проще. Значит, поддержки на матчах от главной болельщицы будет еще больше и талантливый форвард на глазах у своей девушки будет играть еще лучше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Зарейник Алина (@_zareinik_).

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

 «Стал наливать пиво себе сам. Посетитель возмутился. Я дал ему по зубам». Приключения Емельяненко в Амстердаме
«Мисс «Спартак» — в тренерском штабе красно-белых. Как выглядит новая помощница Руя Витории
«Из паровоза сделаем «Сапсан». Новая стратегия «Локомотива»
Двукратную олимпийскую чемпионку со скандалом уволили из ЦСП
Бонуччи: Я мог уйти в «Зенит», но прислушался к своей гордости
Российский футбольный союз подал иск к компании «Телеспорт Груп»
Драма в биатлоне: шведские чемпионы поменялись возлюбленными
«Шахтер» снова огорчит «Реал»: хотим выиграть 50 миллионов
Гол Панарина в овертайме принёс «Рейнджерс» над «Торонто»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь