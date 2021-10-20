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09:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ, Радулов забросил победный буллит

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Далласа» на выезде обыграли по буллитам «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2021

Игра в Питтсбурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Михаэля Раффля (20-я минута) «Питтсбург» ответил голом Джона Марино (26). Победу в серии буллитов «Далласу» принес Александр Радулов.

В другом матче «Тампа» дома уступила «Флориде» — 1:4. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел на льду чуть менее 58 минут и отразил 28 бросков.

Еще одна встреча игрового дня завершилась победой «Детройта» над «Коламбусом» со счетом 4:1, российский форвард «Детройта» Владислав Наместников забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Питтсбург
1:2Б
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Даллас
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