«Даллас» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ, Радулов забросил победный буллит

Игра в Питтсбурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Михаэля Раффля (20-я минута) «Питтсбург» ответил голом Джона Марино (26). Победу в серии буллитов «Далласу» принес Александр Радулов.

В другом матче «Тампа» дома уступила «Флориде» — 1:4. Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел на льду чуть менее 58 минут и отразил 28 бросков.