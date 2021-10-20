Страх потерял? Капризов локтем ударил двухметрового Стэнли, спровоцировав яркую драку

После двух выездных побед в Калифорнии (над «Анахаймом» и «Кингз») «Миннесота» вернулась домой, чтобы сыграть с «Виннипегом». «Джетс» неудачно начали сезон и в Сент-Поле были полны решимости набрать хотя бы первые очки в чемпионате. В результате, у них это получилось, однако итоговая победа всё равно осталась за командой Кирилла Капризова.

Кирилл, отдавший в двух первых матчах сезона две красивые передачи, напомнил о себе уже на 5-й минуте игры, когда помог Матсу Цукарелло сравнять счёт в матче. Впрочем, помог — громко сказано: Мэтт Дамба просто попал в Капризова, заряжая от синей линии, а норвежец уже удачно сработал на отскоке.

Но главные подвиги Капризова были впереди. Так, на 16-й минуте первого периода Кирилл совсем потерял страх — ударил локтем защитника «Виннипега» Логана Стэнли! Канадцу повезло, что его рост составляет два метра (без двух сантиметров), иначе локоть россиянина пришёлся бы ему точно в голову. А так получился удар куда-то в область шеи, судьи наградили Кирилла двумя минутами штрафа.



Разумеется, Стэнли не понравилось такое обращение, и он начал слегка наезжать на Капризова. Из-за этого на скамейке «Миннесоты» завёлся Маркус Фолиньо, и в конце первого периода болельщики увидели яркую драку между Фолиньо и другим большим парнем из «Виннипега» Бренденом Диллоном. Первый удар в этом кулачном поединке от игрока «Миннесоты» — это что-то удивительное!

Драка состоялась сразу после того, как Эрикссон Эк во второй раз в матче сравнял счёт для «Миннесоты». Во втором периоде команды ещё раз обменялись голами, а самые драматичные события игры произошли в третьем отрезке. В нём «Виннипег» сначала забил два гола подряд, сделав заявку на победу, однако концовка основного времени осталась за «Миннесотой». На 56-й минуте Супермэн Фолиньо в большинстве забил четвёртый гол «дикарей», а за 59 секунд до сирены Эрикссон Эк оформил дубль и утащил этот матч в овертайм! Получился достаточно курьёзный гол, и в нём принял участие Капризов.

Но настоящим героем Кирилл стал в овертайме. Для начала он своей филигранной техникой заработал для «Миннесоты» большинство.



А затем вместе с Кевином Фиалой помог Эрикссону Эку его реализовать! Шикарная комбинация получилась у троицы из «Миннесоты»!

Как итог: волевая победа «дикарей» (третья на старте сезона), голевой хет-трик у Эрикссона Эка, ассистентский хет-трик у Капризова и очередной потрясающий матч в лучшей лиге мира.