Овечкин — главный халявщик НХЛ? В юбилейном матче он снова забил в пустые ворота — чаще это делал только Гретцки

Александр Овечкин не открыл свой 16-й сезон в Национальной хоккейной лиге, он в него ворвался. Выбив дверь ударом с ноги. 3 матча, 4 гола и грустные новости для Уэйна Гретцки — кажется, он может начать готовить поздравительное видео для человека, который обрушит его снайперский рекорд всех времен. Это почти наверняка случится, в этом почти никто уже и не сомневается.

В ночь со вторника на среду по московскому времени Ови снова забил. Сделал он это в тот момент, когда с результатом матча против «Колорадо» все было ясно — «Вашингтон» вел со счетом 5:3. Да еще и забил в пустые ворота — соперник менял вратаря на шестого полевого игрока в надежде спастись. Но все это не имеет никакого значения и нисколько не принижает заслуги Александра Великого. Лучше восхититесь голевой жаждой 36-летнего нападающего, который сконцентрирован на заброшенных шайбах с первой до последней секунды каждой игры.

Гол стал для Овечкина 734-м в регулярных чемпионатах, до четвертого снайпера в истории Бретта Халла — каких-то 7 шайб. Успеет догнать легенду в 2021-м? Золотому Бретту, кстати, тоже пора усаживаться перед камерой — русский коллега ждет от него теплых слов.

Шайбой в ворота «Колорадо» Алекс отметил и небольшой голевой юбилей — она стала для него 40-й, заброшенной в пустые ворота. Ни один из действующих хоккеистов даже рядом не стоял. Скажете, Овечкин — халявщик? Но здесь снова стоит вернуться к голевому голоду, а еще вспомнить, что лучшим в истории по этому показателю является Уэйн Гретцки, который отличился таким образом 56 раз. Ови теперь второй. Может, и тут получится уделать Величайшего?

Но главная цифра дня в статистических достижениях капитана «Вашингтона» — 1200. Именно столько матчей в регулярках лучшей лиги мира он сыграл. Это четвертый русский результат в истории — впереди только Сергей Федоров, Сергей Гончар и Алексей Ковалев. Если не случится ничего экстраординарного, уже в следующем сезоне Ови станет первым.

Юбилейный матч — повод вспомнить о «железности» Ови. С 5 октября 2005 года — дня, когда он дебютировал за «Вашингтон» — россиянин принял участие в 96,6% всех матчей «Кэпиталз». Цифра выглядит просто запредельной, а русский нападающий кажется настоящим суперменом.

А каких результатов добились другие великие снайперы, добравшись до отметки в 1200 матчей? Как и в куче других рейтингов Ови здесь тоже второй — впереди Халла, но позади Гретцки.

«Он однозначно лучше двигается. Видно, что он хорошо готовился летом, у него был качественный тренировочный лагерь. В прошлом году все было немного кувырком, но в этом видно, что он лучше двигается. Он идет на ворота, открывается под передачи, ищет шансы забить».

Слова главного тренера Питера Лавиолетта подтверждают — и в 36 лет Овечкин способен удивлять. Удивлять в каждом матче. А еще постоянно бить рекорды или приближаться к ним. За это его и обожают по обе стороны океана.