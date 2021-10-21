Голы Тарасенко и Барбашева принесли «Сент-Луису» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

Тарасенко забросил первую шайбу в текущем регулярном чемпионате, в двух предыдущих встречах он отметился одной голевой передачей. Барбашев отличился во второй игре подряд, также на его счету один результативный пас за три встречи. Его одноклубник Клим Костин, а также форвард «Вегаса» Евгений Дадонов очков не набрали. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич пропускал игру из-за двухматчевой дисквалификации.