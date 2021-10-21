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11:03 (мск), источник: ТАСС

Голы Тарасенко и Барбашева принесли «Сент-Луису» победу над «Вегасом» в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1, Барбашев отличился во второй игре подряд, Тарасенко забросил свою первую шайбу в текущем регулярном чемпионате.

Сент-Луис
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Источник: AP 2021

ТАСС, 21 октября. «Сент-Луис» со счетом 3:1 обыграл «Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэндон Саад (24-я минута), Владимир Тарасенко (50), Иван Барбашев (59, в пустые ворота). У «Вегаса» отличился Уильям Карлссон (9).

Тарасенко забросил первую шайбу в текущем регулярном чемпионате, в двух предыдущих встречах он отметился одной голевой передачей. Барбашев отличился во второй игре подряд, также на его счету один результативный пас за три встречи. Его одноклубник Клим Костин, а также форвард «Вегаса» Евгений Дадонов очков не набрали. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич пропускал игру из-за двухматчевой дисквалификации.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сент-Луис» одержал три победы в трех матчах регулярного чемпионата. На счету «Вегаса» два поражения за три игры. В следующем матче «Сент-Луис» 24 октября дома сыграет с «Лос-Анджелесом», «Вегас» днем ранее на своем льду встретится с «Эдмонтоном».

В другом матче игрового дня «Филадельфия» со счетом 6:3 дома обыграла «Бостон».

Вегас
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Сент-Луис
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