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11:11 (мск), источник: Московский комсомолец

Никита Кучеров будет лечиться до 13-го ноября

Российский хоккеист Никита Кучеров помещен «Тампой-Бэй Лайтнинг» в долгосрочный список травмированных.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Это означает, что он не будет принимать участие в матчах, по крайней мере, до 13-го ноября. То есть, он пропустит ближайшие десять матчей команды.

Напомним, что Кучеров получил травму в недавнем матче против «Вашингтона». Команда уже провела первую игру без россиянина, где проиграла «Флориде» (1:4), не реализовав ни одного большинства (0/6).

Надо сказать, что 13-е ноября это всего лишь ближайшая дата возвращения Кучерова на лед, но это не ознавчает, что он обязательно вернется. Есть вероятность, что он пропустит больше времени. Его партнер по «Тампе», защитник Михаил Сергачев считает, что Кучеров будет участвовать в Олимпийском хоккейном турнире в Пекине в составе национальной сборной.

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