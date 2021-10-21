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12:29 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Россиянин забросил победную шайбу в гостевом матче против «Вегаса» (3:1).

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Источник: AP 2021
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ТАСС, 21 октября. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четверг «Сент-Луис» в гостевом матче победил «Вегас» (3:1), Тарасенко стал автором победной шайбы. Всего в активе 29-летнего форварда 2 очка (1 шайба + 1 передача) в трех матчах.

Первой звездой дня признан форвард «Филадельфии» Кэм Аткинсон, оформивший дубль в домашнем матче против «Бостона» (6:3). Третьей звездой стал партнер Аткинсона по команде Джоэль Фараби, он забросил одну шайбу и отдал результативную передачу.

Вегас
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Сент-Луис
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