Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 21 октября. Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал второй звездой прошедшего игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В четверг «Сент-Луис» в гостевом матче победил «Вегас» (3:1), Тарасенко стал автором победной шайбы. Всего в активе 29-летнего форварда 2 очка (1 шайба + 1 передача) в трех матчах.