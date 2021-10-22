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10:53 (мск), источник: Чемпионат.com

29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения «Коламбусу» в овертайме

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Айлендерс».

Айлендерс
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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга — за «Коламбус» отличились Оливер Бьёркстранд и Коул Силлинджер, а за «Айлендерс» забрасывали Скотт Мейфилд и Мэтью Барзал. Победу хозяевам в этой игре принёс точный бросок финского форварда Патрика Лайне в овертайме.

25-летний российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков за 22.43 на льду отметился результативной передачей и завершил игру с «+1» в графе полезности. У него уже три ассиста в четырёх матчах. 20-летний российский форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов за 10.03 на льду нанёс лишь 4 броска в створ.

Ворота «Айлендерс» в этой игре защищал Илья Сорокин — у него 29 сейвов после 32 бросков, в то время, как у его визави из «Коламбуса» Элвиса Мерзликина — 34 из 36.

Коламбус
3:2ОТ
0:0, 2:1, 0:1
Айлендерс
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