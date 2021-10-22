29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения «Коламбусу» в овертайме

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В основное время команды дважды поразили ворота друг друга — за «Коламбус» отличились Оливер Бьёркстранд и Коул Силлинджер, а за «Айлендерс» забрасывали Скотт Мейфилд и Мэтью Барзал. Победу хозяевам в этой игре принёс точный бросок финского форварда Патрика Лайне в овертайме.

25-летний российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков за 22.43 на льду отметился результативной передачей и завершил игру с «+1» в графе полезности. У него уже три ассиста в четырёх матчах. 20-летний российский форвард «Блю Джекетс» Егор Чинахов за 10.03 на льду нанёс лишь 4 броска в створ.