Овечкин, Кузнецов и Орлов соорудили полностью русский гол. Зверюги!

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» уже наверняка отмечают в календаре матчи с «Нью-Джерси Девилз» как дни, когда можно планировать праздничный ужин в ресторане или баре по случаю победы. В последний раз «столичные» проиграли «дьяволам» еще в феврале прошлого года и с тех пор выиграли аж девять встреч подряд. В том числе и сегодняшнюю.

«Кэпиталз» нисколько не смутили два поражения в предсезонных матчах с «Девилз» и даже тот факт, что команда Линди Раффа ударно начала сезон с победами над «Чикаго» и «Сиэтлом». Своего уже будничного триумфа подопечные Питера Лавиолетта добились уверенно и без каких-либо проблем. Единственную шайбу «Вашингтон» пропустил в концовке матча при счете 4:0, когда исход встречи был предрешен.

В принципе интрига была если не убита, то поставлена под сомнение еще в середине первого периода, когда Дмитрий Орлов забросил вторую шайбу «Кэпиталз». Этот гол стал поистине особенным. Почему? Потому что он полностью русский.

Евгений Кузнецов заметил подключение Орлова к атаке по левому краю и мигом отпасовал на него. Дмитрий же выполнил поперечную передачу в центр под бросок Овечкину, но выстрел Александра отразил голкипер. В итоге шайба отскочила обратно к Орлову, который окончательно добил вратаря «Девилз». Выглядело красиво.

«Эти ребята устроили град из шайб», — отметил в Twitter болельщик «Вашингтона» с никнеймом @BigJ4L.

«Только русские понимают, что сказал Орлов после гола», — пошутила @hockey_russian.

«Орлов?! Он завершил атаку броском в стиле Ови!» — восхитились английские болельщики «Кэпиталз» @ukcapitals.

«Классный проход Кузнецова. Находясь под давлением у синей линии, он мог просто забросить шайбу вперед. Но вместо этого он дождался выхода партнеров из зоны, нашел Орлова и отпасовал тому для начала новой атаки. В итоге 2:0», — обратил внимание @BenRaby31.