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11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин, Кузнецов и Орлов соорудили полностью русский гол. Зверюги!

Голы Орлова и Кузнецова и передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси».

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Источник: AP 2021

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» уже наверняка отмечают в календаре матчи с «Нью-Джерси Девилз» как дни, когда можно планировать праздничный ужин в ресторане или баре по случаю победы. В последний раз «столичные» проиграли «дьяволам» еще в феврале прошлого года и с тех пор выиграли аж девять встреч подряд. В том числе и сегодняшнюю.

«Кэпиталз» нисколько не смутили два поражения в предсезонных матчах с «Девилз» и даже тот факт, что команда Линди Раффа ударно начала сезон с победами над «Чикаго» и «Сиэтлом». Своего уже будничного триумфа подопечные Питера Лавиолетта добились уверенно и без каких-либо проблем. Единственную шайбу «Вашингтон» пропустил в концовке матча при счете 4:0, когда исход встречи был предрешен.

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В принципе интрига была если не убита, то поставлена под сомнение еще в середине первого периода, когда Дмитрий Орлов забросил вторую шайбу «Кэпиталз». Этот гол стал поистине особенным. Почему? Потому что он полностью русский.

Евгений Кузнецов заметил подключение Орлова к атаке по левому краю и мигом отпасовал на него. Дмитрий же выполнил поперечную передачу в центр под бросок Овечкину, но выстрел Александра отразил голкипер. В итоге шайба отскочила обратно к Орлову, который окончательно добил вратаря «Девилз». Выглядело красиво.

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  • «Эти ребята устроили град из шайб», — отметил в Twitter болельщик «Вашингтона» с никнеймом @BigJ4L.
  • «Только русские понимают, что сказал Орлов после гола», — пошутила @hockey_russian.
  • «Орлов?! Он завершил атаку броском в стиле Ови!» — восхитились английские болельщики «Кэпиталз» @ukcapitals.
  • «Классный проход Кузнецова. Находясь под давлением у синей линии, он мог просто забросить шайбу вперед. Но вместо этого он дождался выхода партнеров из зоны, нашел Орлова и отпасовал тому для начала новой атаки. В итоге 2:0», — обратил внимание @BenRaby31.

Естественно, такой русский гол с участием Орлова, Кузнецова и Овечкина является не первым, который они соорудили за свою многолетнюю карьеру в «Вашингтоне». Но особенным его делает хотя бы тот факт, что последний — до сегодняшнего дня — подобный случай произошел в апреле этого года в матче с… «Нью-Джерси» (5:4). Тогда автором заброшенной шайбы стал Кузнецов, а Орлов с Овечкиным выступили в качестве ассистентов. Что еще более примечательно, как и сегодня, тот гол оказался победным для «Кэпиталз». Вот такая дьявольская магия.

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Нью-Джерси
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Вашингтон
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