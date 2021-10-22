Овечкин, Кузнецов и Орлов соорудили полностью русский гол. Зверюги!
Голы Орлова и Кузнецова и передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси».
Голы Орлова и Кузнецова и передачи Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси».
Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» уже наверняка отмечают в календаре матчи с «Нью-Джерси Девилз» как дни, когда можно планировать праздничный ужин в ресторане или баре по случаю победы. В последний раз «столичные» проиграли «дьяволам» еще в феврале прошлого года и с тех пор выиграли аж девять встреч подряд. В том числе и сегодняшнюю.
«Кэпиталз» нисколько не смутили два поражения в предсезонных матчах с «Девилз» и даже тот факт, что команда Линди Раффа ударно начала сезон с победами над «Чикаго» и «Сиэтлом». Своего уже будничного триумфа подопечные Питера Лавиолетта добились уверенно и без каких-либо проблем. Единственную шайбу «Вашингтон» пропустил в концовке матча при счете 4:0, когда исход встречи был предрешен.
В принципе интрига была если не убита, то поставлена под сомнение еще в середине первого периода, когда Дмитрий Орлов забросил вторую шайбу «Кэпиталз». Этот гол стал поистине особенным. Почему? Потому что он полностью русский.
Евгений Кузнецов заметил подключение Орлова к атаке по левому краю и мигом отпасовал на него. Дмитрий же выполнил поперечную передачу в центр под бросок Овечкину, но выстрел Александра отразил голкипер. В итоге шайба отскочила обратно к Орлову, который окончательно добил вратаря «Девилз». Выглядело красиво.
Естественно, такой русский гол с участием Орлова, Кузнецова и Овечкина является не первым, который они соорудили за свою многолетнюю карьеру в «Вашингтоне». Но особенным его делает хотя бы тот факт, что последний — до сегодняшнего дня — подобный случай произошел в апреле этого года в матче с… «Нью-Джерси» (5:4). Тогда автором заброшенной шайбы стал Кузнецов, а Орлов с Овечкиным выступили в качестве ассистентов. Что еще более примечательно, как и сегодня, тот гол оказался победным для «Кэпиталз». Вот такая дьявольская магия.