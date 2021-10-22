Овечкин набрал 1328 очков и вышел на 32-е место по результативности в истории НХЛ

Таким образом, Овечкин вышел на 32-е место за всю историю. В его активе стало 1328 (734+594) очков в 1201 матче в лиге.
Россиянин обошёл Пьера Тарджона (1327 очков), Жильбера Перро (1326 очков) и Сидни Кросби (1325 очков). Отметим, на 31-м месте рейтинга располагается Майк Гартнер, у него 1335 очков.
В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси» принимал на своём льду «Вашингтон». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1. В составе «Вашингтона» отличились Энтони Манта, Дмитрий Орлов, Даниэль Спронг и Евгений Кузнецов. Автором единственной заброшенной шайбы «Дэвилз» стал Янне Куокканен.