Овечкин набрал 1328 очков и вышел на 32-е место по результативности в истории НХЛ

Таким образом, Овечкин вышел на 32-е место за всю историю. В его активе стало 1328 (734+594) очков в 1201 матче в лиге.

Россиянин обошёл Пьера Тарджона (1327 очков), Жильбера Перро (1326 очков) и Сидни Кросби (1325 очков). Отметим, на 31-м месте рейтинга располагается Майк Гартнер, у него 1335 очков.