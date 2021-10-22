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11:05 (мск), источник: Sport24

В Америке издевались над русским вратарем, а он заткнул критиков. Бобровский снова хорош и вообще не проигрывает!

Он одержал 300-ю победу в НХЛ.

Флорида
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Источник: Reuters

Получив контракт с годовой зарплатой в $10 млн в год Сергей Бобровский сам поставил себя под огонь критики. Было очевидно, что фанаты «Флориды» будут рассматривать каждую его ошибку под микроскопом, а к надежной игре относиться как к должному. В итоге, два первых сезона в форме «Пантерз» превратились для российского вратаря в небольшой кошмар. Он потерял былую стабильность, порою терял место стартового голкипера, а еще становился жертвой настоящих издевательств болельщиков.

После неудачных матчей Сергея называли «мусором».

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«Худшим вратарем в истории франшизы».

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И обещали снова полюбить его только после ухода кипера на хоккейную пенсию.

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Удивительно, но Боб утверждал, что относится ко всему происходящему философски, а на всю, порою унизительную, критику просто не обращает внимания:

«Я занимаюсь любимым делом. Я живу в прекрасном месте и играю за хорошую команду. По большому счету мне разницы нет кто и что говорит обо мне. У каждого свое мнение. Я уверен в своих навыках и в своей игре. Я верю в тот путь, которым я иду. На этом пути всегда будут встречаться разные люди и обстоятельства, будут критика и будет похвала. Победы и поражения. Это часть той жизни, которую я выбрал и которую люблю».

Начался новый сезон и 33-летнему вратарю, дважды получавшему «Везина Трофи» пришлось заново доказывать свой класс. Для начала он помог «Флориде» победить в перестрелке с «Питтсбургом» — партнеры уже привычно не сильно жалели россиянина, но он справился, а в овертайме совершил решающий сэйв и запустил решающую атаку «Пантер».

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Следом Сергей выдал крутой матч против «Айлендерс» — потащил 29 из 30 бросков и полностью переиграл коллегу Илью Сорокина. После двух побед тренерский штаб дал Бобу отдых, с чемпионами из «Тампы» команда справилась и без него, а в ночь с четверга на пятницу наш вратарь вернулся в состав. Вернулся в игре против «Колорадо» с его ударным звеном Нэтана Маккиннона. Стоит признать — Боб снова был очень хорош!

Уже в первом периоде он выручил хозяев 10 раз, в том числе зачехлил убежавшего «1 в 0» Джей Ти Комфера.

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Да, в одной ситуации Бобровский оказался бессилен, но здесь снова стоит предъявлять претензии защитникам «Флориды», они позволили сопернику слишком многое.

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В оставшиеся 40 минут россиянин был также надежен и чередовал «свои» сэйвы с яркими спасениями. Вот он — уровень одного из лучших вратарей планеты Земля!

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«Пантерз» победили 4:1, а для Сергея это был особенный день — он одержал 300 победу в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Перед началом сезона Боб говорил, что постарается выдать свой лучший хоккей, и пока слово держит — 3 матча, 3 победы, крутая игра. Ну, а его многочисленным критикам приходится молчать.

«Новый сезон — это новая возможность. Я собираюсь подготовиться к тому, чтобы сыграть в свой лучший хоккей. Лето было отличное. Моей главной целью было уйти в сторону от хоккея, перезагрузиться, очистить голову, подготовить тело и подготовиться к сезону».
Флорида
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Колорадо
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