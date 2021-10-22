В Америке крутят шикарное спасение русского вратаря. Соперник бросал в пустой угол — Шестеркин вытащил шайбу блином
Игорь выиграл в третий раз подряд.
Игорь выиграл в третий раз подряд.
Еще до стартового вбрасывания первого матча сезона было понятно, что этот сезон станет для Игоря Шестеркина особенным. Перед российским вратарем «Рейнджерс» стояло две главных задачи: доказать, что он готов быть первым номером клуба НХЛ на протяжении полноценной регулярки из 82 матчей, и попробовать пробиться в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекин. Достижение второй цели логично будет зависеть от достижения первой.
«Дай бог, получится хорошо провести сезон и получить вызов в сборную. Всегда очень приятно выступать за сборную России, поэтому будет двойной стимул. Конкуренция очень серьезная, будет нелегко, но я стараюсь работать над собой, все будет зависеть только от меня. Нужно просто провести хорошо сезон», — говорил сам Игорь.
Начало регулярного чемпионата для Игоря получилось смазанным — против «Вашингтона» в основе сыграл Александр Георгиев, а матч с «Далласом» экс-голкипер СКА проиграл в овертайме. Но Шестеркину удалось быстро все исправить. В играх с «Монреалем» и «Торонто» он совершил 71 спасение, пропустил всего две шайбы и заработал кучу комплиментом. В том числе, от легендарного Хенрика Лункдвиста:
«Бросается в глаза, что он верит в себя. Это видно на тренировках, по тому, как он выбирает позицию, как читает комбинации, как долго он остается в стойке. Для этого нужно верить в себя, быть уверенным, что сумеешь прикрыть ту или иную часть ворот. И такая уверенность помогает вратарю чувствовать себя свободнее в игре».
Логичное продолжение классной серии русского вратаря последовало во встрече с «Нэшвиллом». В ней Игорь тащил, когда был надежен и спокоен, когда ему активно мешали форварды «Хищников».
Выручал свою команду в меньшинстве, когда сопернику удавались крутые розыгрыши.
А еще совершил главное спасение игрового дня — это видео заполнило соцсети американских фанатов, да и пересматривать такое можно долго. Во второй двадцатиминутке «Нэшвиллу» удалась еще одна изящная комбинация, особенно хороша была передача Райана Джохансена, который выкатил шайбу на дальнюю штангу между собственных ног, а Микаэлю Гранлунду оставалось только не промахнуться по пустому углу.
Да, бросок финна получился неидеальным, но главная заслуга в том, что гол здесь так и не случился, принадлежит Шестеркину. Игорь успел переместиться и отвел угрозу блином. Красота!
В итоге Игорь записал на свой счет очередные 28 сэйвов, опять пропустил лишь однажды, а его «Синерубашечники» одержали третью победу подряд. На днях Артемий Панарин признавался, что команда очень хотела выдать мощный старт сезона под руководством нового главного тренера Жерара Галлана, а после двух поражений возникла некоторая нервозность. Благодаря Шестеркину, первый отрезок регулярки для «Нью-Йорка» все-таки можно признать удачным.
Сам Панарин на этот раз очков не набрал, да это и не требовалось, когда партнеры умудряются выдавать вот такие передачи-шедевры. Ее автор — Самуэль Блэйз, которого летом выменяли у «Сент-Луиса» на Павла Бучневича. Здесь канадец действовал почти гениально!