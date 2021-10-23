Гол Гурьянова в овертайме принес «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 23 октября. «Даллас» на своем льду в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей отличились Тайлер Сегин (20-я минута), Миро Хейсканен (51) и Денис Гурьянов (65). У «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Анже Копитар (18) и Габриэль Виларди (38).
Гурьянов совершил свое первое результативное действие в текущем сезоне. Его одноклубник Александр Радулов не сумел отличиться, российский голкипер команды Антон Худобин остался в запасе.
После пяти матчей «Даллас» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав шесть очков. Следующую встречу команда проведет 26 октября в гостях против «Коламбуса». «Лос-Анджелес» находится на предпоследней, седьмой строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона с тремя очками в четырех играх. Следующую встречу команда проведет 24 октября на выезде против «Сент-Луиса».
В других матчах игрового дня «Сан-Хосе» в гостях обыграл «Торонто» (5:3), «Бостон» на выезде одолел «Баффало» (4:1).