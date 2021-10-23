Гол Гурьянова в овертайме принес «Далласу» победу над «Лос-Анджелесом» в матче НХЛ

ТАСС, 23 октября. «Даллас» на своем льду в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей отличились Тайлер Сегин (20-я минута), Миро Хейсканен (51) и Денис Гурьянов (65). У «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Анже Копитар (18) и Габриэль Виларди (38).

Гурьянов совершил свое первое результативное действие в текущем сезоне. Его одноклубник Александр Радулов не сумел отличиться, российский голкипер команды Антон Худобин остался в запасе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wrWh0C_VHas" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После пяти матчей «Даллас» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав шесть очков. Следующую встречу команда проведет 26 октября в гостях против «Коламбуса». «Лос-Анджелес» находится на предпоследней, седьмой строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона с тремя очками в четырех играх. Следующую встречу команда проведет 24 октября на выезде против «Сент-Луиса».