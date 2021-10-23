Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения от «Калгари»

Субботняя встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:3 (3:0, 0:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых одной заброшенной шайбой отметился Эндрю Мэнджапани (10-я минута), а Элиас Линдхольм оформил хет-трик (11, 18, 61). У проигравших отличились Евгений Кузнецов (23), Мартин Фехервари (28) и Александр Овечкин (39), который также отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом команды.