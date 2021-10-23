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23 октября, источник: Спорт РИА Новости

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения от «Калгари»

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду уступили в овертайме «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2021

Субботняя встреча в Вашингтоне завершилась со счетом 4:3 (3:0, 0:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых одной заброшенной шайбой отметился Эндрю Мэнджапани (10-я минута), а Элиас Линдхольм оформил хет-трик (11, 18, 61). У проигравших отличились Евгений Кузнецов (23), Мартин Фехервари (28) и Александр Овечкин (39), который также отметился голевой передачей в эпизоде со вторым голом команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Овечкина это 735-й гол в регулярных чемпионатах в карьере. В этом сезоне он набрал 10 очков (5+5) в пяти играх. В активе Кузнецова девять баллов (4+5) в пяти встречах.

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