Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Трактор
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Локомотив
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
ЦСКА
12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Динамо Мн
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:00
Динамо М
Витязь
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Ванкувер
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона
Айлендерс
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Лос-Анджелес
73
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег
Нэшвилл
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Каролина
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль
Детройт
61
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Баффало
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Торонто
71
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Колорадо
Б
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Флорида
24
Хоккей. НХЛ
25.10
Миннесота
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
01:00
Миннесота
Анахайм
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
11:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Миннесота» в результативном матче обыграла «Анахайм», у Капризова «-1»

Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Миннесота
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе «Миннесоты» забивали Брэндон Дюхайм, Джаред Сперджен, Джон Меррилл и Райан Хартман. Нападающий Кирилл Капризов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов очков не набрал. За «Анахайм» дубль оформил Рикард Ракель и ещё один гол забил Трой Терри.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

Миннесота
4:3ОТ
2:2, 1:1, 0:0
Анахайм
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь