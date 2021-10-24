Двадцать семь сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Филадельфию»
«Флорида Пантерз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Филадельфия
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
«Флорида Пантерз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Джонатан Юбердо (17, 48), Оуэн Типпетт (40) и Сэм Райнхарт (59). У «летчиков» авторами голов стали Клод Жиру (25) и Кэм Аткинсон (31).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29. Защитник «Флайерз» Иван Проворов нанес два броска по чужим воротам.