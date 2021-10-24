Двадцать семь сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Филадельфию»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Джонатан Юбердо (17, 48), Оуэн Типпетт (40) и Сэм Райнхарт (59). У «летчиков» авторами голов стали Клод Жиру (25) и Кэм Аткинсон (31).