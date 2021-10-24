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11:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двадцать семь сейвов Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Филадельфию»

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Филадельфия
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились оформивший дубль Джонатан Юбердо (17, 48), Оуэн Типпетт (40) и Сэм Райнхарт (59). У «летчиков» авторами голов стали Клод Жиру (25) и Кэм Аткинсон (31).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 29. Защитник «Флайерз» Иван Проворов нанес два броска по чужим воротам.

Филадельфия
2:4
0:1, 2:1, 0:2
Флорида
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