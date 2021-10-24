«Айлендерс» обыграли «Аризону» в матче НХЛ, Сорокин сделал шатаут

ТАСС, 24 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Аризоной» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Кэл Клаттербак (17-я минута), Брок Нельсон (40) и Энтони Бовилье (51).

Ворота «Айлендерс» защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 26 бросков и сделал четвертый шатаут в НХЛ. Всего в лиге он провел 27 матчей, в которых одержал 15 побед.

«Айлендерс» и «Аризона» занимают последние места в Столичном и Центральном дивизионах соответственно. В активе команды из Нью-Йорка 5 очков, у «Аризоны» — 1. В следующем матче «Айлендерс» 25 октября в гостях сыграют с «Вегасом», «Аризона» на следующий день на выезде встретится с «Флоридой».