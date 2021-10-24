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12:08 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» обыграли «Аризону» в матче НХЛ, Сорокин сделал шатаут

Команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 3:0.

Аризона
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

ТАСС, 24 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Аризоной» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Заброшенными шайбами отметились Кэл Клаттербак (17-я минута), Брок Нельсон (40) и Энтони Бовилье (51).

Ворота «Айлендерс» защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 26 бросков и сделал четвертый шатаут в НХЛ. Всего в лиге он провел 27 матчей, в которых одержал 15 побед.

«Айлендерс» и «Аризона» занимают последние места в Столичном и Центральном дивизионах соответственно. В активе команды из Нью-Йорка 5 очков, у «Аризоны» — 1. В следующем матче «Айлендерс» 25 октября в гостях сыграют с «Вегасом», «Аризона» на следующий день на выезде встретится с «Флоридой».

Еще один российский вратарь Сергей Бобровский в ночь на воскресенье помог «Флориде» обыграть «Филадельфию» — 4:2, голкипер сделал 27 сейвов. А вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший в игре с «Колорадо» 24 броска, не смог принести своей команде победу — «Колорадо» оказался сильнее в серии буллитов (4:3).

Аризона
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Айлендерс
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