«Айлендерс» обыграли «Аризону» в матче НХЛ, Сорокин сделал шатаут
Команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 3:0.
Команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 3:0.
ТАСС, 24 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Аризоной» со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Кэл Клаттербак (17-я минута), Брок Нельсон (40) и Энтони Бовилье (51).
Ворота «Айлендерс» защищал российский вратарь Илья Сорокин, который отразил 26 бросков и сделал четвертый шатаут в НХЛ. Всего в лиге он провел 27 матчей, в которых одержал 15 побед.
«Айлендерс» и «Аризона» занимают последние места в Столичном и Центральном дивизионах соответственно. В активе команды из Нью-Йорка 5 очков, у «Аризоны» — 1. В следующем матче «Айлендерс» 25 октября в гостях сыграют с «Вегасом», «Аризона» на следующий день на выезде встретится с «Флоридой».
Еще один российский вратарь Сергей Бобровский в ночь на воскресенье помог «Флориде» обыграть «Филадельфию» — 4:2, голкипер сделал 27 сейвов. А вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший в игре с «Колорадо» 24 броска, не смог принести своей команде победу — «Колорадо» оказался сильнее в серии буллитов (4:3).