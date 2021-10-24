Жаркая ночь в НХЛ: российский нападающий становится суперзвездой, а «Торонто» вновь унизили

Регулярный чемпионат набирает обороты, а количество жарких матчей и голов просто поражает воображение. Центральной встречей очередного игрового дня НХЛ стала игра между «Тампой» и «Колорадо». Одни из главных фаворитов этого сезона не смогли выявить победителя в основное время и довели дело до серии буллитов.

«Лайтнинг» пропустили за пять матчей 20 шайб, что даже как-то не вяжется с игрой действующего чемпиона. Андрею Василевскому пока некогда скучать в воротах, а защита далеко не всегда помогает своему звездному голкиперу. В составе «Колорадо» впервые в сезоне отметился голом Нэйтан Маккиннон, который только недавно восстановился от коронавируса. Старт чемпионата дался канадцу очень сложно, но теперь дела у звездного форварда должны пойти в гору. Сегодня на его счету 3 (1+2) очка.

У «Тампы» отличный матч провел Стивен Стэмкос, который в отсутствие травмированного Никиты Кучерова, теперь просто обязан разрывать в атаке. В матче против «Колорадо» капитан команды отметился 2 (1+1) баллами и был признан первой звездой встречи. В серии буллитов он также реализовал свою попытку, но решающий бросок остался за защитником «Эвеланш» Кейлом Макаром. На двоих команды провели 12 штрафных бросков. Для «Тампы» это поражение стало вторым подряд, и теперь команда Джона Купера отправится на выезд, где встретится с «Баффало».

Русский «Сент-Луис» — в порядке

«Сент-Луис» продолжает зажигать. «Музыканты» еще не потеряли ни одного очка, а сегодня просто уничтожили «Лос-Анджелес», который из-за травмы лишился своего звездного защитника Дрю Даути. В состав «королей» вновь не попал российский нападающий Владимир Ткачев. У «Блюз» четыре (3+1) очка набрал форвард Давид Перрон, но российский десант «Сент-Луиса» также не остался в стороне. На счету Владимира Тарасенко 2 (0+2) балла, у Клима Костина одна результативная передача, а форвард Иван Барбашев отметился третьим голом в сезоне. Причем сделал это при игре в меньшинстве.

Разумеется, первой звездой встречи был признан Перрон, который в предыдущем чемпионате впервые в карьере превысил график одного набранного очка за игру. Кажется, канадец не собирается сбавлять обороты и сейчас. Вообще, за «Сент-Луисом» будет очень интересно наблюдать. Практически никто перед стартом сезона не называл «Блюз» даже теневым фаворитом, но, судя по всему, у команды из штата Миссури есть свое мнение на этот счет.

Свечников расцвел

«Каролина» также одержала четвертую победу подряд и забросила в четырех матчах уже 18 шайб. Андрей Свечников после подписания нового контракта с клубом расцвел. На счету российского нападающего уже 7 (4+3) очков, а сегодня в игре против «Коламбуса» он отметился двумя голевыми передачами. Это показатели настоящей суперзвезды, и Свечников уже близок к этому статусу.

Главным героем встречи стал форвард Винс Трочек, который набрал 3 (2+1) балла. Американец был признан первой звездой матча. Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов провел на льду 11 минут и заработал показатель полезности «-2». У защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова — 4 минуты штрафа.

Позор «Торонто»

Еще недавно болельщики «Мэйпл Лифс» радовались началу нового сезона, но теперь уже почти готовы его проклинать. В шести матчах «Торонто» одержал всего две победы, а в предыдущей игре против «Сан-Хосе» на лед даже полетели свитера. Казалось, что после унижения от своих же болельщиков команда сможет найти в себе мотивацию и доказать свою состоятельность, но на горизонте появился «Питтсбург».

В итоге «Торонто» потерпел просто сокрушительно поражение. Только четыре форварда «Пингвинз» сегодня остались без набранных очков. Пора уже канадской команде что-то менять. Иначе как позором их положение за последние годы просто не назовешь. Платежка забита контрактами звездных нападающих, но толку от этого нет никакого. Лицо Джона Тавареса максимально точно все характеризует.

Первая победа «Монреаля»