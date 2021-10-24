Жаркая ночь в НХЛ: российский нападающий становится суперзвездой, а «Торонто» вновь унизили
Главные фавориты сезона доигрались до буллитов.
Регулярный чемпионат набирает обороты, а количество жарких матчей и голов просто поражает воображение. Центральной встречей очередного игрового дня НХЛ стала игра между «Тампой» и «Колорадо». Одни из главных фаворитов этого сезона не смогли выявить победителя в основное время и довели дело до серии буллитов.
«Лайтнинг» пропустили за пять матчей 20 шайб, что даже как-то не вяжется с игрой действующего чемпиона. Андрею Василевскому пока некогда скучать в воротах, а защита далеко не всегда помогает своему звездному голкиперу. В составе «Колорадо» впервые в сезоне отметился голом Нэйтан Маккиннон, который только недавно восстановился от коронавируса. Старт чемпионата дался канадцу очень сложно, но теперь дела у звездного форварда должны пойти в гору. Сегодня на его счету 3 (1+2) очка.
У «Тампы» отличный матч провел Стивен Стэмкос, который в отсутствие травмированного Никиты Кучерова, теперь просто обязан разрывать в атаке. В матче против «Колорадо» капитан команды отметился 2 (1+1) баллами и был признан первой звездой встречи. В серии буллитов он также реализовал свою попытку, но решающий бросок остался за защитником «Эвеланш» Кейлом Макаром. На двоих команды провели 12 штрафных бросков. Для «Тампы» это поражение стало вторым подряд, и теперь команда Джона Купера отправится на выезд, где встретится с «Баффало».
«Сент-Луис» продолжает зажигать. «Музыканты» еще не потеряли ни одного очка, а сегодня просто уничтожили «Лос-Анджелес», который из-за травмы лишился своего звездного защитника Дрю Даути. В состав «королей» вновь не попал российский нападающий Владимир Ткачев. У «Блюз» четыре (3+1) очка набрал форвард Давид Перрон, но российский десант «Сент-Луиса» также не остался в стороне. На счету Владимира Тарасенко 2 (0+2) балла, у Клима Костина одна результативная передача, а форвард Иван Барбашев отметился третьим голом в сезоне. Причем сделал это при игре в меньшинстве.
Разумеется, первой звездой встречи был признан Перрон, который в предыдущем чемпионате впервые в карьере превысил график одного набранного очка за игру. Кажется, канадец не собирается сбавлять обороты и сейчас. Вообще, за «Сент-Луисом» будет очень интересно наблюдать. Практически никто перед стартом сезона не называл «Блюз» даже теневым фаворитом, но, судя по всему, у команды из штата Миссури есть свое мнение на этот счет.
«Каролина» также одержала четвертую победу подряд и забросила в четырех матчах уже 18 шайб. Андрей Свечников после подписания нового контракта с клубом расцвел. На счету российского нападающего уже 7 (4+3) очков, а сегодня в игре против «Коламбуса» он отметился двумя голевыми передачами. Это показатели настоящей суперзвезды, и Свечников уже близок к этому статусу.
Главным героем встречи стал форвард Винс Трочек, который набрал 3 (2+1) балла. Американец был признан первой звездой матча. Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов провел на льду 11 минут и заработал показатель полезности «-2». У защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова — 4 минуты штрафа.
Еще недавно болельщики «Мэйпл Лифс» радовались началу нового сезона, но теперь уже почти готовы его проклинать. В шести матчах «Торонто» одержал всего две победы, а в предыдущей игре против «Сан-Хосе» на лед даже полетели свитера. Казалось, что после унижения от своих же болельщиков команда сможет найти в себе мотивацию и доказать свою состоятельность, но на горизонте появился «Питтсбург».
В итоге «Торонто» потерпел просто сокрушительно поражение. Только четыре форварда «Пингвинз» сегодня остались без набранных очков. Пора уже канадской команде что-то менять. Иначе как позором их положение за последние годы просто не назовешь. Платежка забита контрактами звездных нападающих, но толку от этого нет никакого. Лицо Джона Тавареса максимально точно все характеризует.
А вот у «Монреаля» сегодня праздник. Финалист прошлого сезона одержал первую победу в нынешнем чемпионате и катком прошелся по «Детройту». В составе победителей натуральным хет-триком отметился Мэттью Перро. Пока не похоже, что «Канадиенс» смогут в обозримом будущем кардинально наладить свою игру, но победа однозначно должна придать команде уверенности.