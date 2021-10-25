Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Чикаго»

В составе «Ред Уингз» хет-трик оформил 19-летний Лукас Реймонд, еще по шайбе забросили Картер Роуни, Владислав Наместников и Тайлер Бертуцци.

У «Блэкхокс» шайбы на счету Тайлера Джонсона, Доминика Кубалика и Хенрика Бергстрема.