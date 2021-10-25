Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Чикаго»
«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.
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«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.
В составе «Ред Уингз» хет-трик оформил 19-летний Лукас Реймонд, еще по шайбе забросили Картер Роуни, Владислав Наместников и Тайлер Бертуцци.
У «Блэкхокс» шайбы на счету Тайлера Джонсона, Доминика Кубалика и Хенрика Бергстрема.
«Детройт» набрал 7 очков в шести матчах, у «Чикаго» одно очко в шести играх.