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11:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Чикаго»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 6:3.

Чикаго
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Источник: AP 2021

В составе «Ред Уингз» хет-трик оформил 19-летний Лукас Реймонд, еще по шайбе забросили Картер Роуни, Владислав Наместников и Тайлер Бертуцци.

У «Блэкхокс» шайбы на счету Тайлера Джонсона, Доминика Кубалика и Хенрика Бергстрема.

«Детройт» набрал 7 очков в шести матчах, у «Чикаго» одно очко в шести играх.

Чикаго
3:6
1:1, 1:4, 1:1
Детройт
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