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11:46 (мск), источник: Sport24

Сорокин установил уникальное достижение в истории «Айлендерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

Вегас
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Источник: Reuters

Встреча прошла в ночь на 25 октября (мск) и завершилась со счетом 2:0 в пользу «островитян». а Сорокин отразил 42 броска по своим воротам и оформил шатаут.

В предыдущем матче против «Аризоны Койотис» (3:0), который состоялся в ночь на 24 октября, Илья также отметился «сухарем», отразив 26 бросков. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сорокин стал первым вратарем в истории «Айлендерс», которому удалось оформить два шатаута за два дня подряд, и оба — в выездных матчах.

«Айлендерс» выиграли 3-й матч из последних 4. «Голден Найтс» потерпели 4-е поражение подряд.

Вегас
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Айлендерс
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