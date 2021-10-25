Сорокин установил уникальное достижение в истории «Айлендерс»

Встреча прошла в ночь на 25 октября (мск) и завершилась со счетом 2:0 в пользу «островитян». а Сорокин отразил 42 броска по своим воротам и оформил шатаут.

В предыдущем матче против «Аризоны Койотис» (3:0), который состоялся в ночь на 24 октября, Илья также отметился «сухарем», отразив 26 бросков. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Сорокин стал первым вратарем в истории «Айлендерс», которому удалось оформить два шатаута за два дня подряд, и оба — в выездных матчах.