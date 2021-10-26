Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки

Дубль в этой игре оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Как сообщает пресс-служба столичной команды, эта встреча стала для россиянина 151-й за карьеру в НХЛ, в которой он оформил минимум дубль. По этому показателю 36-летний форвард располагается на четвёртом месте в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (189), Бретту Халлу (158) и занимающему третье место Марио Лемье (154). Отставание от канадца сокращено до трёх таких матчей.