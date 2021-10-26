Русский хоккеист заставил американцев скандировать свое имя. Тарасенко издевался над защитниками и положил два гола
У «Блюзменов» пять побед подряд!
У «Блюзменов» пять побед подряд!
На домашний матч против «Лос-Анджелеса» главный тренер «Блюзменов» Крейг Беруби снова был вынужден отрядить не самый оптимальный состав: два главных приобретения команды в межсезонье — Павел Бучневич и Брэндон Саад — не смогли выйти на лед. В предыдущем матче Беруби ставил в первое звено Клима Костина и этот ход имел определенный успех, поэтому тренер решил это сочетание не менять. Без изменений осталась и третья тройка, где в компании Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева играет Роберт Томас.
И если в предыдущем матче с «Кингз» главным героем был Барбашев, забивший потрясающий гол в меньшинстве, то на этот раз на первые роли вышел Тарасенко. Собственно, именно голы 91-го номера обеспечили «Музыкантам» очень непростую победу.
Два периода на табло горели нули: «Сент-Луис» активнее провел стартовый отрезок, нанеся 18 бросков по воротам Джонатана Куика, но результата не добился. То же самое можно сказать и о «Королях», которые во втором периоде в четыре раза превзошли хозяев по броскам в створ, однако их эффективность была аналогичной. Разрушил эту идиллию Владимир Тарасенко, забивший потрясающий гол на старте третьего периода.
Получив шайбу на чужой синей линии, россиянин промчался по правому флангу и увидел, что между двумя соперниками — Адрианом Кемпе и Мики Андерсоном — есть необходимое пространство. После этого Владимир совершил издевательский сольный слалом, в результате которого оба оппонента увидели только его спину и точный бросок по воротам Джонатана Куика.
Спустя дюжину минут партнеры снова запустили Тарасенко в быструю контратаку, которая завершилась выходом один на один и издевательски легким обыгрышем звездного голкипера.
«Это просто статистика. Формула успеха — это идти от матча к матчу, хорошо действовать каждую игру. Нам есть куда прибавлять. Я уверен, что мы можем играть лучше», — критично оценил положение дел сам Тарасенко, у которого на счету 3 шайбы в пяти встречах.
Стоит добавить, что напряжение, царившее в отношениях между Владимиром и клубом на протяжении всего межсезонья, похоже, рассеялось. Фанаты «Сент-Луиса» отчаянно поддерживали Тарасенко, скандируя: «Влади, Влади!», а партнеры отзываются о нем очень тепло.
«Скандирование в адрес Владимира? Это был очень трогательный момент, очень эмоциональный. У нас есть поддержка от наших болельщиков, я всегда это говорил. Конечно, бывает, что игроки временами недовольны. Но это жизнь. В конце концов, Тарасенко здесь, в составе, он играет за “Блюз”. Он хочет быть здесь и нам необходимо, чтобы он выступал на высоком уровне. Пока он это делает, фанаты будут болеть за него», — сказал Крейг Беруби.
Максим Замятин