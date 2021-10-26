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08:38 (мск), источник: Sport24

Овечкин заткнул рот всем, кто в нем сомневался. В 36 лет он несется к рекорду Гретцки, забивая больше всех в НХЛ

Король!

Оттава
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Источник: AP 2021

Он снова забил. Забил дважды.

В игре с «Оттавой» он сначала унесся от всех соперников и пустил шайбу между щитков вратаря.

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А затем стрельнул не фирменным щелчком, а идеальным кистевым в девятку.

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На старте нового сезона Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин творит что-то невероятное, окружающим остается только восхищаться и постоянно фиксировать новые достижения капитана «Вашингтона».

Прямо сейчас Овечкин — первый снайпер лучшей лиги мира. Да, рядом сразу пять человек, которые забили всего на один гол меньше, но каждому из них еще предстоит попытаться удержать нынешний темп на протяжении марафона регулярки, а для Александра Великого это дело привычное.

Лучшие снайперы сезона НХЛ

МестоИгрокКлубГолы
1Александр ОвечкинВашингтон7
2Коннор МакдэвидЭдмонтон6
3Кайл КоннорВиннипег6
4Тайлер БертуцциДетройт6
5Анже КопитарЛос-Анджелес6
6Элиас ЛиндхольмКалгари6
7Андрей СвечниковКаролина5
8Дэвид ПерронСент-Луис5
9Зак ХайманЭдмонтон5
10Эндрю МанджапаниКалгари5

Переключаемся на список лучших бомбардиров чемпионата — здесь Ови второй. Сверху и снизу его окружают ребята из «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Дразайтль. Это те ребята, которые просто обожают куражиться на протяжении гладкой части сезона, но как воздушные шарики сдуваются в плей-офф. Угнаться за ними у Ови вряд ли получится, но пока картина выглядит очень приятно.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ

МестоИгрокКлубОчки
1Коннор МакдэвидЭдмонтон13
2Александр ОвечкинВашингтон12
3Леон ДрайзайтльЭдмонтон11
4Андрей СвечниковКаролина9
5Кайл КоннорВиннипег9
6Тайлер БертуцциДетройт9
7Анже КопитарЛос-Анджелес9
8Оливер БьоркстрандКоламбус9
9Евгений КузнецовВашингтон9
10Стивен СтэмкосТампа-Бэй9

Ну, а что там с рекордом Гретцки? До него осталось каких-то 157 голов. С сегодняшним темпом Овечкин справиться гораздо быстрее, чем закончится его новый контракт с «Кэпиталз», рассчитанный на 5 лет. Привет всем, кто сомневался, что это вообще возможно. Впрочем, есть цели и более осязаемые. До четвертого снайпера в истории НХЛ осталось всего 4 шайбы. Уважаемый Бретт Халл, скоро вам придется подвинуться!

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ

МестоИгрокИгрыГолы
1Уэйн Гретцки1487894
2Горди Хоу1767801
3Яромир Ягр1733766
4Бретт Халл1269741
5Александр Овечкин1203737

На этот раз от рук Овечкина пострадал 23-летний шведский вратарь Филип Густавссон. Это 149-й голкипер в истории НХЛ, которому забивал главный русский снайпер. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно знать — в истории лиги был 6581 хоккеист, который за всю карьеру забросил 149 или меньше шайб.

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Ови во второй раз в сезоне забил больше одного гола за матч, всего в НХЛ он развлекался так 151 раз. Чаще это удавалось только Марио Лемье, Бретту Халлу и Уэйну Гретцки. Обогнать первого и второго можно уже в нынешнем сезоне, с третьим придется помучиться.

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При активной помощи Овечкина его «Вашингтон» идет вторым в рейтинге самых забивающих команд лиги — после 6 встреч у «Столичных» 26 голов. Все это красиво пересекается со вторым местом в дивизионе, третьим в конференции и пятым в лиге. О таком старте сезона, который выдают 36-летний русский ветеран и его клуб, мечтает каждый.

Артем Гаев

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