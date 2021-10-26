Овечкин заткнул рот всем, кто в нем сомневался. В 36 лет он несется к рекорду Гретцки, забивая больше всех в НХЛ
Король!
Король!
Он снова забил. Забил дважды.
В игре с «Оттавой» он сначала унесся от всех соперников и пустил шайбу между щитков вратаря.
А затем стрельнул не фирменным щелчком, а идеальным кистевым в девятку.
На старте нового сезона Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин творит что-то невероятное, окружающим остается только восхищаться и постоянно фиксировать новые достижения капитана «Вашингтона».
Прямо сейчас Овечкин — первый снайпер лучшей лиги мира. Да, рядом сразу пять человек, которые забили всего на один гол меньше, но каждому из них еще предстоит попытаться удержать нынешний темп на протяжении марафона регулярки, а для Александра Великого это дело привычное.
|Место
|Игрок
|Клуб
|Голы
|1
|Александр Овечкин
|Вашингтон
|7
|2
|Коннор Макдэвид
|Эдмонтон
|6
|3
|Кайл Коннор
|Виннипег
|6
|4
|Тайлер Бертуцци
|Детройт
|6
|5
|Анже Копитар
|Лос-Анджелес
|6
|6
|Элиас Линдхольм
|Калгари
|6
|7
|Андрей Свечников
|Каролина
|5
|8
|Дэвид Перрон
|Сент-Луис
|5
|9
|Зак Хайман
|Эдмонтон
|5
|10
|Эндрю Манджапани
|Калгари
|5
Переключаемся на список лучших бомбардиров чемпионата — здесь Ови второй. Сверху и снизу его окружают ребята из «Эдмонтона» — Коннор Макдэвид и Леон Дразайтль. Это те ребята, которые просто обожают куражиться на протяжении гладкой части сезона, но как воздушные шарики сдуваются в плей-офф. Угнаться за ними у Ови вряд ли получится, но пока картина выглядит очень приятно.
|Место
|Игрок
|Клуб
|Очки
|1
|Коннор Макдэвид
|Эдмонтон
|13
|2
|Александр Овечкин
|Вашингтон
|12
|3
|Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|11
|4
|Андрей Свечников
|Каролина
|9
|5
|Кайл Коннор
|Виннипег
|9
|6
|Тайлер Бертуцци
|Детройт
|9
|7
|Анже Копитар
|Лос-Анджелес
|9
|8
|Оливер Бьоркстранд
|Коламбус
|9
|9
|Евгений Кузнецов
|Вашингтон
|9
|10
|Стивен Стэмкос
|Тампа-Бэй
|9
Ну, а что там с рекордом Гретцки? До него осталось каких-то 157 голов. С сегодняшним темпом Овечкин справиться гораздо быстрее, чем закончится его новый контракт с «Кэпиталз», рассчитанный на 5 лет. Привет всем, кто сомневался, что это вообще возможно. Впрочем, есть цели и более осязаемые. До четвертого снайпера в истории НХЛ осталось всего 4 шайбы. Уважаемый Бретт Халл, скоро вам придется подвинуться!
|Место
|Игрок
|Игры
|Голы
|1
|Уэйн Гретцки
|1487
|894
|2
|Горди Хоу
|1767
|801
|3
|Яромир Ягр
|1733
|766
|4
|Бретт Халл
|1269
|741
|5
|Александр Овечкин
|1203
|737
На этот раз от рук Овечкина пострадал 23-летний шведский вратарь Филип Густавссон. Это 149-й голкипер в истории НХЛ, которому забивал главный русский снайпер. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно знать — в истории лиги был 6581 хоккеист, который за всю карьеру забросил 149 или меньше шайб.
Ови во второй раз в сезоне забил больше одного гола за матч, всего в НХЛ он развлекался так 151 раз. Чаще это удавалось только Марио Лемье, Бретту Халлу и Уэйну Гретцки. Обогнать первого и второго можно уже в нынешнем сезоне, с третьим придется помучиться.
При активной помощи Овечкина его «Вашингтон» идет вторым в рейтинге самых забивающих команд лиги — после 6 встреч у «Столичных» 26 голов. Все это красиво пересекается со вторым местом в дивизионе, третьим в конференции и пятым в лиге. О таком старте сезона, который выдают 36-летний русский ветеран и его клуб, мечтает каждый.
Артем Гаев