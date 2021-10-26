Фанаты «Оттавы» призвали дисквалифицировать Овечкина

В поединке форвард оформил дубль. Эпизод, который вызвал негодование фанатов, произошел за несколько секунд до первого гола — Овечкин применил опасный силовой прием против игрока соперника Ника Пола, впечатав его своим телом в борт. Удар получился сильный, хоккеист «Сенаторз» не сразу пришел в себя. Обычно такие столкновения, которые могут привести к черепно-мозговой травме, приводят к двухминутному удалению, однако Овечкин обошелся без штрафа.