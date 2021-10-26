Фанаты «Оттавы» призвали дисквалифицировать Овечкина
Болельщики «Оттавы Сенаторз» резко раскритиковали российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Болельщики «Оттавы Сенаторз» резко раскритиковали российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В поединке форвард оформил дубль. Эпизод, который вызвал негодование фанатов, произошел за несколько секунд до первого гола — Овечкин применил опасный силовой прием против игрока соперника Ника Пола, впечатав его своим телом в борт. Удар получился сильный, хоккеист «Сенаторз» не сразу пришел в себя. Обычно такие столкновения, которые могут привести к черепно-мозговой травме, приводят к двухминутному удалению, однако Овечкин обошелся без штрафа.
Разгневанные комментарии поклонников «Сенаторз», которые были опубликованы в социальных сетях, приводит РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что болельщица «Вашингтон Кэпиталз» бросила на лед свой бюстгальтер во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».
Этот инцидент произошел сразу после того, как хет-трик в матче оформил нападающий Ти Джей Оши. Согласно устоявшейся традиции, хоккейные болельщики бросают на лед свои кепки, чтобы поздравить игрока, который отличился в матче такой результативностью.