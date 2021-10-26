Овечкин забил гол сломанной клюшкой: «У меня не было возможности ее заменить»

«Моя клюшка сломалась. У меня не было возможности ее заменить, так что мне просто повезло», — приводит слова Овечкина в твиттере журналист The Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин в этой игре оформил дубль. Для капитана столичного клуба это был 84-й гостевой матч в НХЛ, в котором он забросил минимум две шайбы. Таким образом, Овечкин превзошел достижение Уэйна Гретцки.