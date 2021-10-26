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11:19 (мск), источник: Sport24

Овечкин забил гол сломанной клюшкой: «У меня не было возможности ее заменить»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» рассказал, что забил своей первый гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:5) сломанной клюшкой.

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Источник: Sport24

«Моя клюшка сломалась. У меня не было возможности ее заменить, так что мне просто повезло», — приводит слова Овечкина в твиттере журналист The Washington Post Саманта Пелл.

Овечкин в этой игре оформил дубль. Для капитана столичного клуба это был 84-й гостевой матч в НХЛ, в котором он забросил минимум две шайбы. Таким образом, Овечкин превзошел достижение Уэйна Гретцки.

Добавим, что теперь на счету Овечкина 737 голов, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. Американец занимает четвертое место — 741 шайба. Рекорд принадлежит Гретцки (894), следом идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

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