Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург», Василевский отразил 28 бросков

В составе победителей забивали Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков. За «Питтсбург» забил Джейсон Цукер.
Таким образом, «Тампа» прервала серию поражений из трёх матчей.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.