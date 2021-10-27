Гол Сергачёва помог «Тампе» обыграть «Питтсбург», Василевский отразил 28 бросков

В составе победителей забивали Брейден Пойнт, Ондржей Палат, Райан Макдона, Алекс Киллорн и российский защитник Михаил Сергачёв. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 28 бросков. За «Питтсбург» забил Джейсон Цукер.

Таким образом, «Тампа» прервала серию поражений из трёх матчей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hBODXdJBCog" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.