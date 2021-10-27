Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
СКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Виннипег
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Миннесота
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.10
Флорида
Бостон
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго
Торонто
Хоккей. НХЛ
03:30
Нэшвилл
Сан-Хосе
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Вегас
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Калгари
35
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
15
Все события
12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря голу Дадонова и ассисту Мироманова

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» на выезде со счётом 3:1 обыграл «Колорадо Эвеланш».

Колорадо
Вегас
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Капризов превратился в неудачника и разучился забивать? Русская звезда мучается без голов уже 6 матчей подряд

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и российский форвард Евгений Дадонов, который за 16.27 на площадке помимо гола четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Защитник Даниил Мироманов за 15.37 на льду также сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

В составе «Колорадо» единственный гол забил Кейл Макар.

Свой следующий матч в чемпионате «Вегас» проведёт на выезде 28 октября с «Даллас Старз», а «Колорадо» 29 октября в гостях сыграет с «Сент-Луис Блюз».

Колорадо
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Вегас
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
29Теперь 0−1 от «Ювентуса». «Зенит» опять в нескольких минутах от ничьей
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь