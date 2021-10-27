«Вегас» обыграл «Колорадо» благодаря голу Дадонова и ассисту Мироманова

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В составе победителей заброшенными шайбами отметились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит и российский форвард Евгений Дадонов, который за 16.27 на площадке помимо гола четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Защитник Даниил Мироманов за 15.37 на льду также сделал результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+2».

В составе «Колорадо» единственный гол забил Кейл Макар.