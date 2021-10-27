Передача Куликова помогла «Миннесоте» обыграть «Ванкувер»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цуккарелло, Юнас Бродин и Мэтт Дамба.

Российский защитник Дмитрий Куликов за 16.58 на площадке сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «0». Форвард Кирилл Капризов за 17.55 на льду четыре раза бросил по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

За «Ванкувер» голы забили Алекс Чиассон и Бо Хорват. Российский нападающий Василий Подколзин за 6.22 на площадке заработал показатель полезности «-1».