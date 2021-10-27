Капризов превратился в неудачника и разучился забивать? Русская звезда мучается без голов уже 6 матчей подряд
0 заброшенных шайб и $9 млн зарплаты.
0 заброшенных шайб и $9 млн зарплаты.
Синдром второго сезона. Вроде бы, для Кирилла Капризова это хоккейное «заболевание» не должно было быть опасным: форвард имеет приличный опыт выступлений в КХЛ, стал олимпийским чемпионом Пхенчхана, и назвать его чистым новичком НХЛ было бы не вполне справедливо. Но на деле у Кирилла получился медленный старт: шесть матчей, ноль голов, а в трех последних — еще и ноль очков.
«Нужно понимать, что Капризов привлекает к себе больше внимания, чем раньше. Теперь, когда он пытается сделать слишком много, или хочет обыграть кого-то, это намного труднее. Потому что на нем сосредоточен не один защитник, а все соперники. Но Капризов — умный парень. Он разберется», — так объяснил спад россиянина главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон.
К слову, неудачи Капризова — не только его вина, а сочетание взаимодействия всей команды. Во всех предыдущих пяти матчах «Миннесота» пропускала первой, что меняло всю стратегию не игру. Матчи против сильных в обороне команд тоже не добавили уверенности: «Лос-Анджелес» удачно практикует «удушение», у «Нэшвилла» — очень качественная линия обороны на уровне «Норрис Трофи». В этом свете матч против разбитного «Ванкувера» был очень кстати.
«Я уверен, что Кирилл это понимает. Ему нужно играть попроще. Он пытается сделать слишком много. Так что надо просто упростить. Упростить на сто процентов! Он же может участвовать и в отборе, и применять форчекинг, и завершать силовые приемы. Это то, о чем ему нужно беспокоиться в первую очередь. А красивые передачи и голы — это все потом», — заявил Эвасон перед игрой с «Кэнакс», и уже эти слова звучали тревожно.
Голы и передачи — это то, ради чего с Капризовым подписали крупный контракт. Это то, за что его оценили и полюбили за океаном. Делать из потенциально лучшего игрока в истории клуба силовика, бьющегося у бортов — вещь самоубийственная, и остается надеяться, что Эвасон эту истину рано или поздно осознает. Впрочем, наставник неожиданно оказался не одинок в своем мнении.
«Капризову надо начать хотя бы делать попытки бороться за шайбу», — написал в своем твиттере Майкл Руссо — главный хоккейный обозреватель, работающий на матчах «Миннесоты». Написал он это в середине третьего периода матча с «Ванкувером», когда счет был 3:1 в пользу «Уайлд», играть требовалось аккуратно и выверенно, чтобы не растерять преимущество, а на счету Капризова не было ни очков, ни силовых приемов, ни перехватов.
Из голевых моментов у Кирилла был заметным только один, когда во втором периоде он убежал от защитника Такера Пулмана и вышел к воротам, но угол для того, чтобы пробить Тэтчера Демко, был слишком острым.
«Хочу увидеть, как Кирилл забьет хотя бы в пустые ворота», — написал в твиттере болельщик Эй Джей Фредрикссон, когда «Ванкувер» сократил отставание и счет в конце третьего периода стал 3:2 в пользу «Уайлд».
Он провел на льду 18 минут и 16 секунд. 4 броска в створ, 1 силовой прием при нулевом показателе полезности. И все это, как мы помним — за $ 9 млн в год.
В свое время болельщики злобно шутили над Валерием Ничушкиным, который, играя за «Даллас» и «Колорадо», очень долго не мог забить — был создан специальный сайт, на котором счетчик отсчитывал матчи, в которых россиянин оставался без гола. Конечно, шесть матчей на старте без заброшенных шайб — это не повод для паники. Но кто знает, возможно, что-то подобное появится и в отношении Капризова. По крайней мере, недовольство его игрой со стороны болельщиков в самом хоккейном штате США только возрастает.
Максим Замятин