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21:53 (мск), источник: ТАСС

Никита Кучеров пропустит от 8 до 10 недель после операции

ТАСС, 27 октября. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит 8−10 недель. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
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В матче против «Вашингтона» в ночь на 17 октября Кучеров получил повреждение в третьем периоде и досрочно завершил игру.

Сообщается, что хоккеист успешно перенес операцию.

Кучерову 28 лет, он выступает за «Тампу» с 2013 года, в составе команды дважды становился обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне россиянин провел три матча, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. 8 октября Кучеров вместе с нападающим Александром Овечкиным («Вашингтон») и вратарем Андреем Василевским («Тампа») был включен в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине. Кучеров пропустил весь прошлый регулярный чемпионат из-за травмы.

«Тампа» после семи матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 7 очков. В следующем матче клуб 29 октября примет «Аризону».

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