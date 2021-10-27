Никита Кучеров пропустит от 8 до 10 недель после операции

Кучерову 28 лет, он выступает за «Тампу» с 2013 года, в составе команды дважды становился обладателем Кубка Стэнли. В текущем сезоне россиянин провел три матча, в которых забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. 8 октября Кучеров вместе с нападающим Александром Овечкиным («Вашингтон») и вратарем Андреем Василевским («Тампа») был включен в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине. Кучеров пропустил весь прошлый регулярный чемпионат из-за травмы.