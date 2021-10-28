Овечкин снова забил! Он решает в большинстве так уверенно, словно ему 20 лет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин по хоккейным меркам близок к пенсии. Ему уже исполнилось 36 лет. Обычно в этом возрасте даже самые авторитетные и титулованные игроки перестраиваются, уходя на вторые роли. Однако российского снайпера не просто так относят к категории «величайшие» задолго до окончания карьеры. Он снова доказывает, что есть одно дело, которое дается ему проще, чем кому-либо на нашей планете, и регулярно ставит в неудобное положение вражеских вратарей. Начало нынешнего сезона проходит под знаком Овечкина.

«Детройт», кажется, стал посолиднее, чем в прошлом сезоне, если отталкиваться от визуального впечатления. Это уже не та команда, которая безболезненно позволяет лучшим игрокам соперника улучшать личную статистику. «Ред Уингз» местами смотрелись ничуть не хуже, чем их грозный противник. Но есть одна разница. Овечкин в большинстве по-прежнему решает вопросы так уверенно, словно ему всего 20 лет и впереди вся карьера. Шайба в ворота «Детройта», заброшенная им на добивании с близкого расстояния после своего же броска, стала для ветерана 738-й по счету в карьере. До идущей на четвертом месте среди лучших снайперов за всю историю НХЛ американской легенды Бретта Халла осталось всего три шайбы. Одновременно Овечкин догнал звезду «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров текущего сезона. У обоих стало по 13 очков, но россиянин чаще забивает — 8 шайб в 7 играх. Фантастика!

Про Овечкина и его великолепные достижения можно писать очень долго. Но разве его голы кого-то могут удивить? За годы своей долгой карьеры в НХЛ он к этому приучил. В нынешнем сезоне куда интереснее наблюдать за перерождением Евгения Кузнецова. Он снова получает удовольствие от игры в каждой смене, что подтверждает статистика. Челябинец действует не только с вдохновением, но и очень рационально. Красивые улитки и дриблинг выглядят прекрасно с эстетической точки зрения, но если перед тобой ворота, то надо бросать. Больше трех бросков в среднем за игру (24 в 7 матчах) — это заявка на борьбу за «Морис Ришар Трофи». У русского плеймейкера на данный момент пять шайб в семи играх. Очередной гол вышел простым и понятным. Кузнецов быстро бросил из удобной позиции, не оставив шансов вратарю Томасу Грайссу.

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Разница между «Вашингтоном» золотых времен и нынешним заметна в деталях. Команда по-прежнему действует солидно, но взрывается лишь отрезками и плохо удерживает преимущество в счете, позволяя сопернику поднимать голову, когда тот уже упал на колени. «Детройт», в котором и с микроскопом не найдешь ни одной большой звезды, отыгрался на удивление легко. В обороне «Кэпиталз» существуют очевидные проблемы. Справиться с ними вратарям Илье Самсонову и Витеку Ванечеку удается далеко не всегда.

Кузнецов в конце третьего периода стал жертвой в курьезном эпизоде. Сотрудник «Детройта» Пол Бойер, отвечающий за экипировку, со скамейки неуклюже протянул новую клюшку своему нападающему Дилану Ларкину и угодил в лицо проезжавшему мимо россиянину. К счастью, для пострадавшего все обошлось более-менее нормально. Уже в следующей смене он вернулся на лед. Однако в правилах нет пункта, позволяющего в такой ситуации наказать провинившегося хотя бы малым штрафом.