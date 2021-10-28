«Чикаго» дома уступил «Торонто», серия поражений «Блэкхоукс» достигла 7 матчей

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Давид Кемпф и Вильям Нюландер. За «Чикаго» голы забили Кирби Дак и Алекс Дебринкэт.

Таким образом, «Торонто» сумел прервать свою серию из четырёх поражений. При этом у «Блэкхоукс» неприятная серия продолжилась — семь поражений в семи матчах. Следующий матч в чемпионате «Чикаго» проведёт на выезде 30 октября с «Каролиной Харрикейнз», а «Торонто» 31 октября примет «Детройт Ред Уингз».