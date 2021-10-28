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10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чикаго» дома уступил «Торонто», серия поражений «Блэкхоукс» достигла 7 матчей

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде в овертайме обыграл «Чикаго Блэк Хоукс» со счетом 3:2.

Чикаго
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Источник: AP 2021

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Таварес, Давид Кемпф и Вильям Нюландер. За «Чикаго» голы забили Кирби Дак и Алекс Дебринкэт.

Таким образом, «Торонто» сумел прервать свою серию из четырёх поражений. При этом у «Блэкхоукс» неприятная серия продолжилась — семь поражений в семи матчах. Следующий матч в чемпионате «Чикаго» проведёт на выезде 30 октября с «Каролиной Харрикейнз», а «Торонто» 31 октября примет «Детройт Ред Уингз».

Ранее в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги прошли ещё два матча: «Флорида Пантерз» — «Бостон Брюинз» (4:1), «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» (2:3, ОТ).

Чикаго
2:3ОТ
2:0, 0:1, 0:1
Торонто
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