Первый гол Радулова в сезоне! «Вегас» едко посмеялся над его яростным празднованием

Долго же мы не видели голов Александра Радулова, очень долго. Весь прошлый сезон он боролся с травмами, из-за которых пропустил сначала месяц в конце зимы, а потом и всю концовку чемпионата и лёг на операцию. Последняя шайба россиянина пришлась на 17 марта, когда он сравнял счёт в концовке матча с «Тампой».

Судя по всему, Радулов тоже скучал по своим голам. В первых шести матчах сезона он набрал лишь одно очко за передачу при показателе полезности «-3», а сегодня наконец-то открыл счёт заброшенным шайбам. Во втором периоде матча с «Вегасом» Александр мастерски подправил шайбу на пятачке после броска защитника Яни Хаканпяя. Красивый гол, но ещё ярче получилось его празднование. Россиянин в фирменном стиле «зачехлил» клюшку, а затем яростно тряс в воздухе кулаком.

«Вегас», в свою очередь, не преминул подшутить над эмоциональностью нападающего. «Судя по табло, “Даллас” ведёт 2:1 в матче регулярного чемпионата. Судя по празднованию игрока, они только что выиграли Кубок Стэнли», — едко отметили в «твиттере» клуба. Как будто они в первый раз видят Тасманского дьявола на льду и не в курсе, что свирепые празднования Радулова — это его почерк!

«Даллас» по всем прикидкам должен был выигрывать этот матч. Во-первых, «Вегас» обескровлен настолько, что из-за травм игроков ему приходиться затыкать дыры в составе, ставя молодого защитника Даниила Мироманова в четвёртое звено. Во-вторых, это был их второй матч за два дня, в-третьих, в воротах у них играл не первый номер, а Лорен Броссуа.

Шайба Радулова могла стать победной, «Даллас» доминировал на льду, но Броссуа стал решающим фактором в матче и его главной звездой. Он остановил 32 из 34 бросков, а его лучшее спасение пришлось на последние секунды основного времени, когда он в шпагате дотянулся до шайбы и перекрыл казавшиеся пустыми ворота. За минуту до этого «Вегас» сменил его на шестого полевого, и Джонатан Маршессо пробил Антона Худобина, послав шайбу в ближний угол.

В овертайме «Вегас» посмеялся ещё раз. Джон Клингберг и Радулов не разобрались, что делать в своей зоне. Защитник пошёл за ворота, но потерял шайбу под давлением Николя Руа. Радулов в это время сместился к борту, ожидая, что Клингберг сделает ему передачу. Вся зона «Далласа» оставалась открытой, а перед воротами поджидал Евгений Дадонов. Получив пас, он с разворота послал шайбу мимо Худобина.

«Это гол Руа, он всё сделал, переправил мне шайбу, а я просто остановился перед воротами и бросил. Он отличный парень и партнёр по звену — пашет, слушает, разговаривает. С ним легко играть. Самое главное — победа, я стараюсь не думать о голах и очках, главное — команда», — сказал как всегда скромный Дадонов.