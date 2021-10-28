Первый гол Радулова в сезоне! «Вегас» едко посмеялся над его яростным празднованием
Как будто «рыцари» впервые видят Тасманского дьявола на льду.
Как будто «рыцари» впервые видят Тасманского дьявола на льду.
Долго же мы не видели голов Александра Радулова, очень долго. Весь прошлый сезон он боролся с травмами, из-за которых пропустил сначала месяц в конце зимы, а потом и всю концовку чемпионата и лёг на операцию. Последняя шайба россиянина пришлась на 17 марта, когда он сравнял счёт в концовке матча с «Тампой».
Судя по всему, Радулов тоже скучал по своим голам. В первых шести матчах сезона он набрал лишь одно очко за передачу при показателе полезности «-3», а сегодня наконец-то открыл счёт заброшенным шайбам. Во втором периоде матча с «Вегасом» Александр мастерски подправил шайбу на пятачке после броска защитника Яни Хаканпяя. Красивый гол, но ещё ярче получилось его празднование. Россиянин в фирменном стиле «зачехлил» клюшку, а затем яростно тряс в воздухе кулаком.
«Вегас», в свою очередь, не преминул подшутить над эмоциональностью нападающего. «Судя по табло, “Даллас” ведёт 2:1 в матче регулярного чемпионата. Судя по празднованию игрока, они только что выиграли Кубок Стэнли», — едко отметили в «твиттере» клуба. Как будто они в первый раз видят Тасманского дьявола на льду и не в курсе, что свирепые празднования Радулова — это его почерк!
«Даллас» по всем прикидкам должен был выигрывать этот матч. Во-первых, «Вегас» обескровлен настолько, что из-за травм игроков ему приходиться затыкать дыры в составе, ставя молодого защитника Даниила Мироманова в четвёртое звено. Во-вторых, это был их второй матч за два дня, в-третьих, в воротах у них играл не первый номер, а Лорен Броссуа.
Шайба Радулова могла стать победной, «Даллас» доминировал на льду, но Броссуа стал решающим фактором в матче и его главной звездой. Он остановил 32 из 34 бросков, а его лучшее спасение пришлось на последние секунды основного времени, когда он в шпагате дотянулся до шайбы и перекрыл казавшиеся пустыми ворота. За минуту до этого «Вегас» сменил его на шестого полевого, и Джонатан Маршессо пробил Антона Худобина, послав шайбу в ближний угол.
В овертайме «Вегас» посмеялся ещё раз. Джон Клингберг и Радулов не разобрались, что делать в своей зоне. Защитник пошёл за ворота, но потерял шайбу под давлением Николя Руа. Радулов в это время сместился к борту, ожидая, что Клингберг сделает ему передачу. Вся зона «Далласа» оставалась открытой, а перед воротами поджидал Евгений Дадонов. Получив пас, он с разворота послал шайбу мимо Худобина.
«Это гол Руа, он всё сделал, переправил мне шайбу, а я просто остановился перед воротами и бросил. Он отличный парень и партнёр по звену — пашет, слушает, разговаривает. С ним легко играть. Самое главное — победа, я стараюсь не думать о голах и очках, главное — команда», — сказал как всегда скромный Дадонов.
«Даллас» потерпел четвёртое поражение в семи матчах сезона, и самое обидное, что мог и должен был выигрывать этот матч. Впрочем, Радулов спокоен и уверен, что неприятности — это временное явление: «Надо играть так же, как в первых двух периодах, и всё у нас будет в порядке. Главное — работать. В моём звене хорошая химия, но в принципе неважно, с кем меня ставят, потому что главное — команда. Тяжёлый старт сезона для многих, но если все начнут выкладываться и будут внимательны к деталям, всё будет нормально. Сезон длинный».