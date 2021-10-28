Бывший игрок НХЛ обвинил тренера в сексуальных домогательствах

Спортсмен рассказал, что в 2010 году перед финальной серией розыгрыша Кубка Стэнли тренер включил порнографическое видео и мастурбировал перед ним без его согласия. Он пытался заставить Бича вступить с ним в сексуальный контакт угрозами. «Я знаю, я не один такой. Это уничтожало меня изнутри. И я хочу, чтобы все знали, что вы не одни, и если такое случается, то надо говорить», — заявил игрок.