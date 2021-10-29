Гретцки: Если Овечкин превзойдет меня, то это сделает хоккей лучше

Я считаю, что это будет хорошо для хоккея. Некоторые люди не верят мне, но мои близкие, мои друзья и люди из моего окружения знают, что я всегда так считал и говорил. Это будет просто отлично для всего спорта. То, что он сделал как игрок, и то, что делал я, когда был спортсменом, никто не сможет у нас забрать. И я действительно горжусь этим. Я знаю, как много я работал, чтобы достичь такого уровня.

Уэйн Гретцки лучший снайпер в истории НХЛ