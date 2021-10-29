Гретцки: Если Овечкин превзойдет меня, то это сделает хоккей лучше

Гретцки является лучшим снайпером в истории НХЛ, на его счету 894 шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкин (738) занимает пятое место в списке, четвертым идет Бретт Халл (741).
Я считаю, что это будет хорошо для хоккея. Некоторые люди не верят мне, но мои близкие, мои друзья и люди из моего окружения знают, что я всегда так считал и говорил. Это будет просто отлично для всего спорта. То, что он сделал как игрок, и то, что делал я, когда был спортсменом, никто не сможет у нас забрать. И я действительно горжусь этим. Я знаю, как много я работал, чтобы достичь такого уровня.
Уэйн Гретцкилучший снайпер в истории НХЛ
«Мы хотим развиваться, становиться масштабнее. И если он превзойдет меня, то это сделает наш спорт лучше», — добавил он.
По мнению Гретцки, у 36-летнего Овечкина есть шанс превзойти его достижение, определяющими станут ближайшие два года. «Реалистично ли, что он сможет побить мой рекорд? О да! Но следующие два года будут очень важны для него, — отметил Гретцки. — Потому что чем старше ты становишься, тем тяжелее. Но я думаю, что если он сможет забить 45 голов в этом сезоне и ещё 45 в следующем, то у него действительно будет отличный шанс».