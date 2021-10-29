Лучший тренер десятилетия остался без работы, у Тарасенко гол+пас, Романов забил и подрался. Все о ночных матчах НХЛ
Отмечаем матчи с участием наших, но начинаем с главной новости, с играми не связанной.
Комиссионер НХЛ Гэри Бэттман, как и обещал, встретился с главным тренером «Флориды», чтобы выяснить его роль в сексуальном скандале в 2010 году в «Чикаго», где Кенневиль тогда работал главным тренером. Напомним, что молодой игрок из фарм-клуба «Чикаго» Кайл Бич подвергся сексуальным домогательствам со стороны тренера по видеоподготовке, о чем стало известно руководству клуба. Однако боссы решили отложить решение о расследовании инцидента, так как команда готовилась к финальной серии Кубка Стэнли. Как утверждает пострадавший, Кенневиль сказал ему, что борьба за Кубок Стэнли важнее, чем сексуальное нападение.
«Чикаго» затем выиграл Кубок Стэнли, а в следующие пять лет еще два. Кенневиль был назван лучшим тренером десятилетия. Два последних года он работал во «Флориде». В стартовавшем чемпионате клуб выиграл все 7 стартовых матчей и идет на первом месте.
Знаменитому специалисту теперь будет непросто найти работу в НХЛ, как это уже случилось с бывшим тренером сборной Канады Биллом Питерсом, который вынужден был уйти в отставку из-за обвинений в расистских высказываниях в отношении игрока Алима Алиу. Питерс сейчас тренирует «Автомобилист».
Владимир Тарасенко вернулся к роли лидера «Сент-Луиса». Сегодня на его счету гол + пас и звание второй звезды матча, а в шести играх со старта сезона уже 8 (4+4) очков. Российский нападающий отпраздновал и небольшой юбилей — 450 очков за карьеру. «Блюзмены», правда, проиграли «Колорадо», где все поздравляли Кэйла Макара: он набрал 100 очков в карьере за 108 матчей, и это шестой результат в истории среди всех защитников лиги и девятый среди действующих игроков.
Для «Сент-Луиса» это поражение стало первым в сезоне, и теперь Западную конференцию возглавляет «Калгари».
«Монреаль» стал худшей командой лиги на старте сезона, проиграв пять матчей подряд, но в последние дни ситуация стала выправляться: две победы в трех встречах.
Сегодня канадцы разобрались в гостях с «Сан-Хосе». Один из голов на счету российского защитника. В середине второго периода он запустил шайбу от синей линии в нижний угол. Романов провел на льду 20 с половиной минут, получил показатель полезности «+2», а за две секунды до финальной сирены сцепился в кулачном бою с новичком «Шаркс» Гэджовичем.
Получился яркий бой с обменом ударами, которых нашему хоккеисту досталось побольше. Жаль, не удалось заработать результативную передачу, был бы первый в карьере хет-трик Горди Хоу, но титул второй звезды матча сегодня за Романовым.
Чемпионы набирают ход после неуверенной игры на старте. Сегодня «Тампа» не оставила шансов «Аризоне», которая проиграла уже седьмой матч подряд.
Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и стал третьей звездой матча, у Михаила Сергачева одна передача.
В воротах «Аризоны» отыграл Иван Просветов, вызванный из фарм-клуба АХЛ, но с соперником сегодня не повезло.
28 бросков в створ, 23 отбито, процент отражения — 82.
«Каролина» остается одной из двух команд НХЛ, не проигравшей ни одного матча. На этот раз от «Ураганов» досталось «Бостону».
Андрей Свечников установил окончательный счет, забросив в пустые ворота за 25 секунд до сирены. Он набирает очки в каждом матче со старта, и теперь на его счету 6 голов и 4 передачи.
А вот Кирилл Капризов снова не забил, правда, отдал передачу, когда Райан Хартман открыл счет. Но дальше за дело взялся «Кракен» и придушил гостей из Миннесоты. У Капризова шесть бросков в створ и показатель полезности «минус 2».