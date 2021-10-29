Лучший тренер десятилетия остался без работы, у Тарасенко гол+пас, Романов забил и подрался. Все о ночных матчах НХЛ

Кенневиль ушел в отставку после скандала 11-летней давности

Комиссионер НХЛ Гэри Бэттман, как и обещал, встретился с главным тренером «Флориды», чтобы выяснить его роль в сексуальном скандале в 2010 году в «Чикаго», где Кенневиль тогда работал главным тренером. Напомним, что молодой игрок из фарм-клуба «Чикаго» Кайл Бич подвергся сексуальным домогательствам со стороны тренера по видеоподготовке, о чем стало известно руководству клуба. Однако боссы решили отложить решение о расследовании инцидента, так как команда готовилась к финальной серии Кубка Стэнли. Как утверждает пострадавший, Кенневиль сказал ему, что борьба за Кубок Стэнли важнее, чем сексуальное нападение.

«Чикаго» затем выиграл Кубок Стэнли, а в следующие пять лет еще два. Кенневиль был назван лучшим тренером десятилетия. Два последних года он работал во «Флориде». В стартовавшем чемпионате клуб выиграл все 7 стартовых матчей и идет на первом месте.

Знаменитому специалисту теперь будет непросто найти работу в НХЛ, как это уже случилось с бывшим тренером сборной Канады Биллом Питерсом, который вынужден был уйти в отставку из-за обвинений в расистских высказываниях в отношении игрока Алима Алиу. Питерс сейчас тренирует «Автомобилист».

Тарасенко хорош, но «Сент-Луис» впервые проигрывает

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 3, 29.10.2021, 3:00 Сент-Луис 3 Колорадо 4

Владимир Тарасенко вернулся к роли лидера «Сент-Луиса». Сегодня на его счету гол + пас и звание второй звезды матча, а в шести играх со старта сезона уже 8 (4+4) очков. Российский нападающий отпраздновал и небольшой юбилей — 450 очков за карьеру. «Блюзмены», правда, проиграли «Колорадо», где все поздравляли Кэйла Макара: он набрал 100 очков в карьере за 108 матчей, и это шестой результат в истории среди всех защитников лиги и девятый среди действующих игроков.

Для «Сент-Луиса» это поражение стало первым в сезоне, и теперь Западную конференцию возглавляет «Калгари».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/53Xc-Y48tNo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Романов открыл счет голам

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 3, 29.10.2021, 5:30 Сан-Хосе 0 Монреаль 4

«Монреаль» стал худшей командой лиги на старте сезона, проиграв пять матчей подряд, но в последние дни ситуация стала выправляться: две победы в трех встречах.

Сегодня канадцы разобрались в гостях с «Сан-Хосе». Один из голов на счету российского защитника. В середине второго периода он запустил шайбу от синей линии в нижний угол. Романов провел на льду 20 с половиной минут, получил показатель полезности «+2», а за две секунды до финальной сирены сцепился в кулачном бою с новичком «Шаркс» Гэджовичем.

Получился яркий бой с обменом ударами, которых нашему хоккеисту досталось побольше. Жаль, не удалось заработать результативную передачу, был бы первый в карьере хет-трик Горди Хоу, но титул второй звезды матча сегодня за Романовым.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QB5-um7oHDg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Василевский стал звездой, Просветов пропустил пять в первой игре в сезоне

Хоккей НХЛ 2021-2022 Неделя 3, 29.10.2021, 2:00 Тампа-Бэй 5 Аризона 1

Чемпионы набирают ход после неуверенной игры на старте. Сегодня «Тампа» не оставила шансов «Аризоне», которая проиграла уже седьмой матч подряд.

Андрей Василевский отразил 24 броска из 25 и стал третьей звездой матча, у Михаила Сергачева одна передача.

В воротах «Аризоны» отыграл Иван Просветов, вызванный из фарм-клуба АХЛ, но с соперником сегодня не повезло.

28 бросков в створ, 23 отбито, процент отражения — 82.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eHByZkBZRsw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Свечников продолжает забивать, Капризов — нет

«Каролина» остается одной из двух команд НХЛ, не проигравшей ни одного матча. На этот раз от «Ураганов» досталось «Бостону».

Андрей Свечников установил окончательный счет, забросив в пустые ворота за 25 секунд до сирены. Он набирает очки в каждом матче со старта, и теперь на его счету 6 голов и 4 передачи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/drwrPoLHiCk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Кирилл Капризов снова не забил, правда, отдал передачу, когда Райан Хартман открыл счет. Но дальше за дело взялся «Кракен» и придушил гостей из Миннесоты. У Капризова шесть бросков в створ и показатель полезности «минус 2».