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18:47 (мск), источник: Матч ТВ

Владелец «Чикаго» попросил удалить имя экс-тренера команды с Кубка Стэнли

Владелец клуба НХЛ «Чикаго» Роки Вирц отреагировал на расследование в отношении бывшего видеотренера команды Брэда Олдрича.

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Источник: AP 2021

Отмечается, что Вирц связался с председателем Зала хоккейной славы Лэнни Макдональдом и попросил того убрать имя Олдрича с Кубка Стэнли, который «Блэкхоукс» выиграли в 2010 году.

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— Имена были выгравированы на Кубке в течение многих лет. Выступая против непростительного поведения Олдрича, нужно в том числе убрать его имя с Кубка Стэнли, — приводит слова Вирца в своем Twitter журналистка Эмили Каплан.

Ранее НХЛ вынесла решение по поводу дела о сексуальных домогательствах в «Чикаго», произошедших в 2010 году. Лига оштрафовала клуб на 2 млн долларов за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела.

Также ранее стало известно, что свой пост покинул главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневиль, работавший в то время в «Чикаго», который подозревается в сокрытии фактов насилия со стороны Олдрича.

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