Владелец «Чикаго» попросил удалить имя экс-тренера команды с Кубка Стэнли

Отмечается, что Вирц связался с председателем Зала хоккейной славы Лэнни Макдональдом и попросил того убрать имя Олдрича с Кубка Стэнли, который «Блэкхоукс» выиграли в 2010 году.

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— Имена были выгравированы на Кубке в течение многих лет. Выступая против непростительного поведения Олдрича, нужно в том числе убрать его имя с Кубка Стэнли, — приводит слова Вирца в своем Twitter журналистка Эмили Каплан.

Ранее НХЛ вынесла решение по поводу дела о сексуальных домогательствах в «Чикаго», произошедших в 2010 году. Лига оштрафовала клуб на 2 млн долларов за «ненадлежащие процедуры и ненадлежащее обращение» в рассмотрении дела.