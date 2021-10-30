«Рейнджерс» крупно обыграли «Коламбус», у Панарина три передачи

В составе хозяев отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и Крис Крайдер, оформивший дубль. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шатаут, отразив 31 бросок.
Команды разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.