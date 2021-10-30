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09:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» крупно обыграли «Коламбус», у Панарина три передачи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

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Источник: AP 2021

В составе хозяев отличились Райан Строум, Алекси Лафренье и Крис Крайдер, оформивший дубль. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами. Российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шатаут, отразив 31 бросок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

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