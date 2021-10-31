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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Кросби заработал «-3» в первом матче после травмы. «Питтсбург» уступил дома «Нью-Джерси»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз».

Питтсбург
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Источник: AP 2021

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Дэвилз» дублем отметился Андреас Юнссон, ещё по шайбе на счету Джимми Веси и Йеспера Братта. За «Питтсбург» забрасывали Дэнтон Хайнен и Брок Макгинн.

Свой первый матч в сезоне после длительного восстановления после травмы провёл 34-летний канадский капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Он провёл на льду 19 минут и 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3».

«Питтсбург» продлил свою серию поражений до трёх матчей. Ранее он уступил дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:5) и «Калгари Флэймз» (0:4).

Питтсбург
2:4
1:1, 0:1, 1:2
Нью-Джерси
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