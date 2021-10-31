Кросби заработал «-3» в первом матче после травмы. «Питтсбург» уступил дома «Нью-Джерси»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Дэвилз» дублем отметился Андреас Юнссон, ещё по шайбе на счету Джимми Веси и Йеспера Братта. За «Питтсбург» забрасывали Дэнтон Хайнен и Брок Макгинн.

Свой первый матч в сезоне после длительного восстановления после травмы провёл 34-летний канадский капитан «пингвинов» Сидни Кросби. Он провёл на льду 19 минут и 16 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-3».