Четвертая шайба Наместникова в сезоне не спасла «Детройт» от поражения «Торонто»

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе «Торонто» отличились Джейк Маззин, Майкл Бантинг, Александр Керфут, Джон Таварес и Митчелл Марнер, а за «Детройт» забрасывали Филип Задина, Джо Велено, Владислав Наместников и Филип Гронек.

28-летний российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут и 49 секунд и отметился четвёртой заброшенной шайбой в сезоне, продемонстрировав показатель полезности «+2» в этом матче. Всего на его счету 6 (4+2) очков в 9 матчах.