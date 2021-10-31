Голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Российский хоккеист за 18.06 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Нападающий Павел Бучневич за 15.31 на льду сделал два броска по воротам, его показатель полезности составил «0». Форвард Иван Барбашёв за 16.24 на площадке три раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Нападающий Клим Костин за 18.10 на льду совершил один бросок, заработав показатель полезности «0».