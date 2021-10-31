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13:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Голевая передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 1:0.

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Источник: Reuters
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Единственный гол в матче забил Тори Крюг, а результативной передачей отметился Владимир Тарасенко.

Российский хоккеист за 18.06 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Нападающий Павел Бучневич за 15.31 на льду сделал два броска по воротам, его показатель полезности составил «0». Форвард Иван Барбашёв за 16.24 на площадке три раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «0». Нападающий Клим Костин за 18.10 на льду совершил один бросок, заработав показатель полезности «0».

«Чикаго» терпит девятое поражение в девяти играх сезона. Следующий матч «Сент-Луис» проведёт 4 ноября на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Блэкхоукс» 2 ноября примут «Оттаву Сенаторз».

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