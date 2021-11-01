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10:18 (мск), источник: Матч ТВ

Шестеркин вошел в пятерку лучших, «Каролина» остается непобедимой. Все о ночных матчах в НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» вновь стал первой звездой матча.

Рейнджерс
Каролина
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Источник: Reuters

Шестеркин вновь стал лучшим

Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 4, 1.11.2021, 4:00

Сиэтл1Рейнджерс3

«Рейнджерс» приехали в гости к новичку лиги, который до этого одержал две победы подряд на новой домашней арене. Гости из Нью-Йорка отыграли весь матч вторым номером и одержали победу в первую очередь благодаря своему вратарю. Шестеркин отразил 30 бросков из 31, сделав несколько убойных сэйвов. Для сравнения скажем, что вратарь «Сиэтла» Грубауэр отбил 15 бросков из 17.

Разумеется, титул первой звезды матча достался российскому голкиперу. По проценту отраженных бросков он теперь вошел в пятерку лучших вратарей НХЛ (94,7%), обгоняя и Василевского, и Бобровского, и Сорокина.

Артемий Панарин в сегодняшней игре сделал голевую передачу, а «Рейнджерс» уже в четверке лучших на Востоке.

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Результативная серия Свечникова прервалась

НХЛ 2021-2022
Неделя 3, 31.10.2021, 20:00

Каролина2Аризона1

«Каролина» продолжает оставаться единственной командой, выигравшей все матчи со старта сезона. «Ураганы» долго мучались с аутсайдером НХЛ «Аризоной», но в итоге одержали победу, забросив решающую шайбу в большинстве за две с половиной минуты до финальной сирены.

Андрей Свечников впервые в сезоне ушел с площадки без очков.

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Гетцлаф стал лучшим в истории «Анахайма»

Хоккей

НХЛ 2021-2022
Неделя 3, 31.10.2021, 23:00

Анахайм4Монреаль2

Капитан «Дакс» сделал результативную передачу, когда Трой Терри забрасывал победную шайбу в ворота «Монреаля», и это очко стало рекордным в истории клуба.

Теперь на счету Гетцлафа 989 (279+710) очков в 1111 матчах. Он обошел своего бывшего партнера Теему Селянне, у которого 988 (457+531) в 966 матчах за «Анахайм».

Гетцлафу осталось совсем немного, чтобы стать седьмым среди действующих игроков, имеющих 1000 очков в карьеру. «Монреаль» остается худшей командой на Востоке. Российский защитник Александр Романов провел на льду 20 с половиной минут, нанес 1 бросок и завершил встречу с показателем полезности «минус 1».

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