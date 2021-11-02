Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
3.11
Монреаль
Детройт
Хоккей. НХЛ
3.11
Торонто
Вегас
Хоккей. НХЛ
3.11
Филадельфия
Аризона
Хоккей. НХЛ
3.11
Виннипег
Даллас
Хоккей. НХЛ
3.11
Миннесота
Оттава
Хоккей. НХЛ
04:30
Эдмонтон
Сиэтл
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго
Оттава
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй
Вашингтон
32
Все события
11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик Кейна помог «Чикаго» разгромить «Оттаву», у Зуба и Зайцева — «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Оттава Сенаторз».

Чикаго
ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

Читайте также
Овечкин впервые в сезоне не набрал очков! Его остановил Василевский

В составе победителей забивали Брэндон Хагель (дубль) и Патрик Кейн (хет-трик). За гостей забросил Алекс Форментон. Российские защитники «Оттавы» Артём Зуб и Никита Зайцев завершили матч с коэффициентом полезности «-2».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции — Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4−1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

Чикаго
5:1
1:0, 1:0, 3:1
Оттава
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
11«Спартак» — «Лестер»: красно-белые уступили, ведя в счете 2:0
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь