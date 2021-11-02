Овечкин впервые в сезоне не набрал очков! Его остановил Василевский

В центральном матче очередного игрового дня НХЛ «Вашингтон» приехал в гости к «Тампе» и впервые в сезоне потерпел поражение в основное время. «Кэпиталз» набрали неплохой ход, но команду подкосили травмы. Несколько недель из-за повреждения нижней части тела пропустит Ти Джей Оши, а незадолго до выезда в лазарете оказался форвард Ник Дауд. Благодаря сложившейся кадровой ситуации в НХЛ сегодня дебютировал белорусский нападающий Алексей Протас. Он провел на площадке всего четыре минуты и был незаметен.

В текущем регулярном чемпионате команды встречались друг с другом во второй раз, и, как и две недели назад, счет в игре открыли «Кэпиталз». Канадский форвард Бретт Лисон проводил всего второй матч в лиге и отметился дебютным голом. Шайба после его броска попала в клюшку Виктора Хедмана и оказалась в воротах Андрея Василевского. У голкипера «Тампы» было немного шансов справиться с обидным рикошетом.

Такое неприятное начало сказалось на настроении хозяев, которые достаточно долго вкатывались в игру. В первом периоде «Вашингтон» выглядел более собранным и организованным в атаке. Впрочем, у российского голкипера «Тампы» хватало работы на протяжении всей встречи. Если бы не его сейвы, то «Кэпиталз», скорее всего, взяли бы реванш за поражение в овертайме 17 октября (1:2). Многие критиковали игру Василевского на старте чемпионата, но с каждым матчем Андрей чувствует себя гораздо увереннее и заставляет болельщиков хвататься за головы. Чего только стоит момент, когда Том Уилсон мог увеличивать в большинстве.

Василевский сегодня провел свой 300-й матч в НХЛ в старте и был максимально заряжен на подвиги. Только у легендарного Кена Драйдена в активе больше побед за 300 игр в старте (196). У Андрея теперь их 195.

Позитивный импульс и уверенность вратаря всегда передаются полевым игрокам, и хоккеисты «Тампы» не стали исключением. Хозяева сумели перевернуть ход встречи и забросить три шайбы в ворота Витека Ванечека. В составе «Лайтнинг» прекрасный матч провел нападающий Энтони Сирелли, который не только отметился голом, но и записал на свой счет две результативные передачи. Свою шайбу канадец забросил в формате «5 на 3», когда в бокс штрафников отправились сперва Дмитрий Орлов, а затем и Том Уилсон.

Даже после того как «Тампа» повела в счёте, Василевский не расслаблялся и демонстрировал отличную игру. Сегодня на его счету 31 сейв и статус второй звезды матча. Самым бросающим игроком на площадке был капитан «Вашингтона». Александр Овечкин нанес по воротам «Лайтнинг» шесть бросков, но переиграть соотечественника так и не смог. Восьмиматчевая результативная серия Александра прервалась, так что Василевский точно может быть доволен собой.

В середине третьего периода гости сумели ухватиться за интригу, но на этом успехи «Вашингтона» в матче закончились. В большинстве отличился Конор Шири, а идеальную передачу ему отдал Евгений Кузнецов.